Від неохайної домогосподарки до королеви: як змінювалася дружина короля Чарльза — Камілла

Камілла Шанд ніколи не була красунею, не прагнула вийти заміж за принца і виросла в багатій родині, захоплюючись садівництвом та кіньми.

Незважаючи на специфічну зовнішність, Камілла з перших хвилин знайомства привабила королівського спадкоємця Чарльза. Вже після ми дізналися, що підкорила принца звичайна сільська дівчина своїм чудовим почуттям гумору та вмінням слухати.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Пліч-о-пліч вони йдуть поруч ось уже вісімнадцять років офіційного шлюбу, але насправді набагато довше. До того моменту, як зробити свої перші кроки як член королівської родини 2005 року, Камілла мала вигляд звичайної багатої сільської домогосподарки і була з тих, хто ходить Котсуолдсом (район у графстві Глостершир на південному заході Англії) в джинсах і мішкуватих толстовках.

Принц Чарльз і Камілла у 1970-х / Фото: Getty Images

Видання Daily Mail згадує, що в молодості Камілла носила недбале укладання, за формою майже таке саме, як носить і зараз, але це мало зовсім не акуратний вигляд. Колір її фарбованого волосся був підібраний не дуже вдало, а через не любов Камілли до укладання, волосся постійно розвивалося в різні боки. Не любила майбутня королева Англії робити і макіяж.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А її близька подруга, з якою Камілла одного разу винаймала квартиру в Лондоні, якось розповіла, що майбутня дружина Чарльза могла повернутися додому і просто зняти одяг кинувши його на підлогу. Словом, порядок для Камілли був чимось не дуже важливим. Але все змінилося 2005-го.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

9 квітня Чарльз і Камілла стали офіційно чоловіком та дружиною. Від того часу над іміджем його дружини добре попрацювали королівські помічники та стилісти. Її стрижка стала акуратнішою, на кожен світський вихід робилося укладання, вона почала робити легкий, але все ж таки макіяж і навіть манікюр.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська у день весілля / Фото: Getty Images

Королева Камілла у 2005 році / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

З роками колір волосся Камілли набув нового ідеального відтінку – платинового блонду – такого самого, який останні десятиліття свого життя носила королева Єлизавета II.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А нещодавно було випущено офіційний портрет Камілли та Чарльза, приурочений до коронації. На ньому королева зображена в яскравій синій сукні з невеликим V-подібним вирізом і бездоганним укладанням. Саме такою ідеальною і під стать королю королевою Камілла і запам'ятається публіці.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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