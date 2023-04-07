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Від неохайної домогосподарки до королеви: як змінювалася дружина короля Чарльза — Камілла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1292
Час на прочитання
2 хв
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Від неохайної домогосподарки до королеви: як змінювалася дружина короля Чарльза — Камілла

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла Шанд ніколи не була красунею, не прагнула вийти заміж за принца і виросла в багатій родині, захоплюючись садівництвом та кіньми.

Незважаючи на специфічну зовнішність, Камілла з перших хвилин знайомства привабила королівського спадкоємця Чарльза. Вже після ми дізналися, що підкорила принца звичайна сільська дівчина своїм чудовим почуттям гумору та вмінням слухати.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Пліч-о-пліч вони йдуть поруч ось уже вісімнадцять років офіційного шлюбу, але насправді набагато довше. До того моменту, як зробити свої перші кроки як член королівської родини 2005 року, Камілла мала вигляд звичайної багатої сільської домогосподарки і була з тих, хто ходить Котсуолдсом (район у графстві Глостершир на південному заході Англії) в джинсах і мішкуватих толстовках.

Принц Чарльз і Камілла у 1970-х / © Getty Images
Принц Чарльз і Камілла у 1970-х / Фото: Getty Images

Видання Daily Mail згадує, що в молодості Камілла носила недбале укладання, за формою майже таке саме, як носить і зараз, але це мало зовсім не акуратний вигляд. Колір її фарбованого волосся був підібраний не дуже вдало, а через не любов Камілли до укладання, волосся постійно розвивалося в різні боки. Не любила майбутня королева Англії робити і макіяж.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images
Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

А її близька подруга, з якою Камілла одного разу винаймала квартиру в Лондоні, якось розповіла, що майбутня дружина Чарльза могла повернутися додому і просто зняти одяг кинувши його на підлогу. Словом, порядок для Камілли був чимось не дуже важливим. Але все змінилося 2005-го.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

9 квітня Чарльз і Камілла стали офіційно чоловіком та дружиною. Від того часу над іміджем його дружини добре попрацювали королівські помічники та стилісти. Її стрижка стала акуратнішою, на кожен світський вихід робилося укладання, вона почала робити легкий, але все ж таки макіяж і навіть манікюр.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська у день весілля / © Getty Images
Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська у день весілля / Фото: Getty Images
Королева Камілла у 2005 році / © Getty Images
Королева Камілла у 2005 році / Фото: Getty Images
Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images
Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

З роками колір волосся Камілли набув нового ідеального відтінку – платинового блонду – такого самого, який останні десятиліття свого життя носила королева Єлизавета II.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

А нещодавно було випущено офіційний портрет Камілли та Чарльза, приурочений до коронації. На ньому королева зображена в яскравій синій сукні з невеликим V-подібним вирізом і бездоганним укладанням. Саме такою ідеальною і під стать королю королевою Камілла і запам'ятається публіці.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images
Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1292
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