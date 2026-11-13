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Від похвали до критики: чому всі обговорюють малюнок принца Джорджа Уельського
Старший син принца та принцеси Уельських, принц Джордж, отримав похвалу та критику за свої неймовірні художні здібності.
В останньому номері журналу Country Life, запрошеним редактором якого виступив принц Вільям, було опубліковано неймовірний малюнок його сина, принца Джорджа.
Член королівської сім'ї присвятив цілу сторінку детальній промальовці птаха олівцем, а підпис до малюнка показав, що Джордж завершив його, коли йому було 12 років.
Незважаючи на чудовий зовнішній вигляд, в інтернеті розгорілися суперечки після того, як з'ясувалося, що малюнок зимородка насправді був створений за матеріалами онлайн-уроку малювання (The Virtual Instructor).
Художник Метт Фусселл, засновник навчальної платформи, розповів виданню USA Today про таку можливість, і хоча він не зміг підтвердити, чи користувався член королівської сім'ї цим курсом, він сказав: «Подібності, безумовно, вражають».
Однак королівські фанати поспішили стати на захист Джорджа, пояснивши, що це все одно неймовірно вражаюче досягнення, навіть незважаючи на те, що він використав покрокову інструкцію для виконання.
У соцмережах з'явилося безліч захоплених відгуків від користувачів, які вихваляють Джорджа за його старання та навички.
"Немає нічого ганебного у використанні підручника, і молодець, що хоче навчитися малювати птахів", "Це все одно дуже хороший малюнок, незалежно від того, копія це чи ні", "Це цілком допустимий спосіб вчитися мистецтву", - пишуть фоловери.
У королівській сім'ї пристрасним любителем акварелі є король Чарльз - дідусь Джорджа.