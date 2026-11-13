ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
545
Час на прочитання
1 хв

Від похвали до критики: чому всі обговорюють малюнок принца Джорджа Уельського

Старший син принца та принцеси Уельських, принц Джордж, отримав похвалу та критику за свої неймовірні художні здібності.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

В останньому номері журналу Country Life, запрошеним редактором якого виступив принц Вільям, було опубліковано неймовірний малюнок його сина, принца Джорджа.

Член королівської сім'ї присвятив цілу сторінку детальній промальовці птаха олівцем, а підпис до малюнка показав, що Джордж завершив його, коли йому було 12 років.

Незважаючи на чудовий зовнішній вигляд, в інтернеті розгорілися суперечки після того, як з'ясувалося, що малюнок зимородка насправді був створений за матеріалами онлайн-уроку малювання (The Virtual Instructor).

Художник Метт Фусселл, засновник навчальної платформи, розповів виданню USA Today про таку можливість, і хоча він не зміг підтвердити, чи користувався член королівської сім'ї цим курсом, він сказав: «Подібності, безумовно, вражають».

Однак королівські фанати поспішили стати на захист Джорджа, пояснивши, що це все одно неймовірно вражаюче досягнення, навіть незважаючи на те, що він використав покрокову інструкцію для виконання.

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

У соцмережах з'явилося безліч захоплених відгуків від користувачів, які вихваляють Джорджа за його старання та навички.

"Немає нічого ганебного у використанні підручника, і молодець, що хоче навчитися малювати птахів", "Це все одно дуже хороший малюнок, незалежно від того, копія це чи ні", "Це цілком допустимий спосіб вчитися мистецтву", - пишуть фоловери.

У королівській сім'ї пристрасним любителем акварелі є король Чарльз - дідусь Джорджа.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie