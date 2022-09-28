Від прасування шнурків до слив на сніданок: дивні звички короля Чарльза III

Новий король Великої Британії не тільки працелюбний, а ще й працював без вихідних до того, як змінити на посаді Єлизавету II. У короля Чарльза III є кілька навичок, які простим людям можуть здатися дивними.

Колишній дворецький принцеси Діани, Пол Баррелл, одного разу заявив, що Чарльз щоранку змушував одного зі своїх співробітників видавлювати зубну пасту на його зубну щітку. Цю історію він розповів у фільмі "Служіння членам королівської родини: усередині фірми".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Його піжаму гладять щоранку, шнурки розгладжують праскою, пробка у ванні повинна бути в певному положенні, а вода у ванні повинна бути прохолодною. А ще він змушує своїх слуг щоранку видавлювати один дюйм зубної пасти на його зубну щітку" - розповідається у фільмі, повідомляє express.

У документальному фільмі також розповіли про графік прийому їжі Чарльза, а саме, що через звичку короля пропускати обід багато хто з його співробітників змушений робити те саме.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

Колишній королівський кореспондент Гордон Рейнер раніше сказав The Telegraph: "Обід розглядається як розкіш, який заважає його роботі, тому він їсть пізній сніданок і працює до кінця дня".

А колишній королівський шефкухар Даррен Макгреді розповів, що Чарльз завжди просив на сніданок дві сливи, але ніколи не їв другу. Одного ранку я подумав: "Добре, він їсть тільки одну сливу на сніданок", тому я поклав тільки одну сливу в тарілку і відправив її до їдальні. Але тарілку повернули зі словами: "Його Королівська Високість просить дві сливи, будь ласка".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, про дивовижні кулінарні уподобання Чарльза і Камілли ми вже розповідали.

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