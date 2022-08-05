Від принцеси Діани до Грейс Келлі: який вигляд мали королівські особи в купальниках

Сучасних принцес зрідка побачиш на пляжі. Королівські особи, звичайно, відпочивають і роблять це на приватних віллах, подалі від очей простих смертних. Ми зібрали добірку принцес, які колись були заскочені під час відпочинку папараці.
Нещодавно ми згадували, як часто раніше майбутню княгиню Монако Шарлін фотографували в купальниках. Вона професійна плавчиня, і купальник був її спортивною формою. Але, після весілля з князем Альбером II з великим спортом Шарлін зав'язала, більше її в такому вигляді не бачив ніхто на публіці.
В юні роки на пляжі часто з'являлася принцеса монакська Кароліна — старша дочка князя Монако Реньє III і голлівудської акторки Грейс Келлі.
Її фотографували як з друзями, так і з її першим чоловіком Філіпом Жюно, паризьким банкіром. До речі, 1992 року шлюб Кароліни і Філіпа був анульований Римсько-католицькою церквою.
Принцеса Уельська Діана часто була зазнімкована під час відпочинку на пляжах. За нею всюди слідували фотографи. Ось на цьому фото Діана в леопардовому купальнику біля берегів півдня Франції в липні 1997 року.
Також принцеса Діана була заскочена разом зі своїми синами — принцами Вільямом і Гарі і зі своєю матір'ю Френсіс Шанд-Кідд вони насолоджувалися весняним відпочинком на острові Неккер. Принц Гаррі сидить на колінах у матері.
Марі Шанталь Міллер, майбутня дружина принца Греції Павла, на знімку в екстравагантній позі поряд зі своєю сестрою Пією (в жовтому купальнику). Вони відпочивають в басейні готелю Belair, Кап-Ферра, липень 1991 року.
А це знову принцеса Кароліна і її син Стефано Казірагі на пляжі 8 травня 1988 року в Сен-Тропе, у Франції.
Навіть британського принца Чарльза одного разу зазнімкували під час відпочинку на пляжі. Він біг пляжем в самих шортах для плавання. Фото було зроблено 1985 року, через рік після народження його молодшого сина Гаррі. Тепер пляжем Чарльз ходить у костюмі і в супроводі своєї дружини Камілли.
Кілька фотографій княгині Монако Грейс Келлі також були опубліковані папараці. Це фото датоване 1978 роком і зроблене в Нью-Джерсі, США.
А це знімок ще зовсім молодої Грейс Келлі. Вона була зображена на пляжному рушнику серед шезлонгів і парасольок на Лазуровому березі. Це кадр не з реального життя, а зі знімань фільму Альфреда Гічкока "Піймати злодія", Франція, 1955 рік.
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