Від принцеси Діани до Грейс Келлі: який вигляд мали королівські особи в купальниках

Сучасних принцес зрідка побачиш на пляжі. Королівські особи, звичайно, відпочивають і роблять це на приватних віллах, подалі від очей простих смертних. Ми зібрали добірку принцес, які колись були заскочені під час відпочинку папараці.

Нещодавно ми згадували, як часто раніше майбутню княгиню Монако Шарлін фотографували в купальниках. Вона професійна плавчиня, і купальник був її спортивною формою. Але, після весілля з князем Альбером II з великим спортом Шарлін зав'язала, більше її в такому вигляді не бачив ніхто на публіці.

Княгиня Монако Шарлін / Фото: Getty Images

В юні роки на пляжі часто з'являлася принцеса монакська Кароліна — старша дочка князя Монако Реньє III і голлівудської акторки Грейс Келлі.

принцеса Кароліна / Фото: Getty Images

Її фотографували як з друзями, так і з її першим чоловіком Філіпом Жюно, паризьким банкіром. До речі, 1992 року шлюб Кароліни і Філіпа був анульований Римсько-католицькою церквою.

Принцеса Кароліна в білому купальнику / Фото: Getty Images

принцеса Кароліна / Фото: Getty Images

принцеса Кароліна / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Діана часто була зазнімкована під час відпочинку на пляжах. За нею всюди слідували фотографи. Ось на цьому фото Діана в леопардовому купальнику біля берегів півдня Франції в липні 1997 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана з синами і мамою / Фото: Getty Images

Також принцеса Діана була заскочена разом зі своїми синами — принцами Вільямом і Гарі і зі своєю матір'ю Френсіс Шанд-Кідд вони насолоджувалися весняним відпочинком на острові Неккер. Принц Гаррі сидить на колінах у матері.

Марі Шанталь Міллер, майбутня дружина принца Греції Павла, на знімку в екстравагантній позі поряд зі своєю сестрою Пією (в жовтому купальнику). Вони відпочивають в басейні готелю Belair, Кап-Ферра, липень 1991 року.

Марі Шанталь Міллер / Фото: Getty Images

А це знову принцеса Кароліна і її син Стефано Казірагі на пляжі 8 травня 1988 року в Сен-Тропе, у Франції.

Принцеса Кароліна з сином / Фото: Getty Images

Навіть британського принца Чарльза одного разу зазнімкували під час відпочинку на пляжі. Він біг пляжем в самих шортах для плавання. Фото було зроблено 1985 року, через рік після народження його молодшого сина Гаррі. Тепер пляжем Чарльз ходить у костюмі і в супроводі своєї дружини Камілли.

принц Чарльз / Фото: Getty Images

Кілька фотографій княгині Монако Грейс Келлі також були опубліковані папараці. Це фото датоване 1978 роком і зроблене в Нью-Джерсі, США.

Принцеса Кароліна і княгиня Грейс Келлі / Фото: Getty Images

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А це знімок ще зовсім молодої Грейс Келлі. Вона була зображена на пляжному рушнику серед шезлонгів і парасольок на Лазуровому березі. Це кадр не з реального життя, а зі знімань фільму Альфреда Гічкока "Піймати злодія", Франція, 1955 рік.

Грейс Келлі / Фото: Getty Images

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