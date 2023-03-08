Від принцеси Діани до Коко Шанель: 30 феміністських цитат, які надихають

"Я можу сама купити собі квіти" — заявила якось співачка Майлі Сайрус. І це не єдина цитата, яку хочеться згадати у Міжнародний жіночий день.

Всесвітнє свято стало центром руху за права жінок і привертає увагу до боротьби за ґендерну рівність та права жінок, починаючи від репродуктивних прав і закінчуючи рівною оплатою праці та жорстоким поводженням з жінками. Видання Hello! зібрало тридцять найвідоміших та найгучніших цитат знаменитих жінок, які актуальні й сьогодні.

"Люди думають, що чоловік – єдиний спосіб самореалізації. Насправді для мене робота - спосіб кращий", - принцеса Діана.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Екстремісти показали, що їх найбільше лякає. Дівчина з книжкою", - Малала Юсуфзай.

"Немає межі того, чого ми, жінки, можемо досягти", - Мішель Обама

"Щоб бути феміністкою, вам не потрібно грати в перевдягання. Ви феміністка саме така, якою ви є. Ви можете бути жінкою, яка хоче мати гарний вигляд, і при цьому відстоювати рівність жінок. Для фемінізму не існує уніформи", — Меган, герцогиня Сассекська.

"Фемінізм – це не диктат. Він не наказує, він не догма. Він лише відстоює право вільного вибору", - Емма Вотсон.

"Ніхто не може викликати у вас почуття власної неповноцінності без вашої згоди", - Елеонора Рузвельт.

"Права людини – це права жінок, а права жінок – це права людини", - Гілларі Клінтон.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

"Феміністка - це будь-яка жінка, яка говорить правду про своє життя", - Вірджинія Вульф.

"Кожна дівчина має завжди знати дві речі: чого і кого вона хоче", - Коко Шанель.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

"Щоразу, коли жінка заступається за себе, вона заступається за всіх жінок", - Мая Енджелоу.

"Успіх кожної жінки має надихати іншу. Ми найсильніші, коли підбадьорюємо одна одну", - Серена Вільямс.

"Це не жіноче визволення, це жіноче та чоловіче визволення", - Рут Бейдер Гінзбург.

"Фемінізм стосується не лише жінок; йдеться про те, щоб дозволити всім людям вести повніше життя", - Джейн Фонда.

"Жінка - супутниця чоловіка, обдарована рівними розумовими здібностями", - Махатма Ганді.

"Я вірю в те, що потрібно бути сильною, коли здається, що все йде не так. Я вважаю, що щасливі дівчата – найкрасивіші дівчата. Я вірю, що завтра буде інший день, і я вірю у дива", — Одрі Гепберн .

Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

"У сильних жінок немає "відносин", ми маємо стандарти, - Мерилін Монро.

"Я можу купити собі квіти", - Майлі Сайрус.

"Я не знаю живої жінки, яка не була б сміливою", - Різ Візерспун.

"Я думаю, що жінки дуже сильні, і я думаю, що разом ми сильніші, ніж порізно", - Зендея.

Зендея / Фото: Associated Press

"Є щось особливе в жінці, яка домінує у світі чоловіків. Потрібна певна грація, сила, розум, безстрашність і нахабство, щоб ніколи не сприймати "ні" за відповідь", - Ріанна.

"Жодній жінці не можна говорити, що вона не може ухвалювати рішення щодо свого тіла. Коли права жінок піддаються нападкам, ми чинимо опір", - Камала Гарріс.

"Жінки становлять більше половини населення та потенціалу у світі, тому несправедливо та недоцільно, щоб їхні голоси, наші голоси залишалися непочутими на найвищих рівнях ухвалення рішень", - Меган Маркл.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Немає нічого, що міг би зробити чоловік, чого б я не змогла зробити краще і на підборах", - Джинджер Роджерс.

"Одна з найкращих речей, які будь-коли траплялися зі мною, це те, що я жінка. Так повинні відчувати всі жінки", - Мерілін Монро.

"Фемінізм - це не палиця, якою можна бити інших жінок. Це про свободу. Це про звільнення. Йдеться про рівність", - Емма Вотсон.

"Жінки завжди кажуть: "Ми можемо робити те саме, що й чоловіки". Але чоловіки повинні говорити: "Ми можемо робити те саме, що й жінки", - Глорія Стайнем.

"Мені знадобилося багато часу, щоб розвинути голос, і тепер, коли він у мене є, я не збираюся мовчати", - Мадлен Олбрайт.

"Моя мама сказала мені: "Знаєш, люба, якось ти повинна розсудитись і вийти заміж за багату людину. І я сказала: "Мамо, я багата людина", - Шер.

Шер / Фото: Associated Press

"Я, як і раніше, вважаю, що жінки мають отримувати рівну оплату і ставитись до них потрібно з повагою", - Доллі Партон.

"Я думаю, що кожній сильній жінці в історії доводилося йти тим самим шляхом, і я думаю, що саме сила викликає замішання і страх", - принцеса Діана.

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