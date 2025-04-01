Від принцеси Кейт до королеви Єлизавети II: хто з королівських осіб носив барбі-рожевий відтінок

Королівські особи в рожевому

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Нещодавно королева Бельгії Матильда з'явилася на офіційному заході в яскраво-рожевому костюмі від бренду Christian Dior. Її Величність обрала елегантний та лаконічний ансамбль, який включав приталену сукню з бантиком на шиї та поясом на талії, а також жакет із ґудзиками.

Це вбрання вона доповнила капелюшком-таблеткою, а також кількома лаконічними бежевими аксесуарами.

Королева Бельгії Матильда і король Філіп / © Getty Images

Однак Матильда не єдина королівська особа, яка любить такий яскравий барбі-рожевий відтінок. Багато принцес, королев та інших представниць їхніх відомих родин носили цей колір на різні заходи, тому пропонуємо згадати найцікавіші їхні образи різних років.

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Принцеса Кейт

© Associated Press

Королева Максима

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Королева Летиція

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Королева Єлизавета

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Королева Сільвія

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Кронпринцеса Вікторія

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Кронпринцеса Марі Шанталь

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Кронпринцеса Мері (зараз вже королева)

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Софі, герцогиня Единбурзька

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Заря Тіндалл

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Принцеса Діана

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