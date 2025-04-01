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Від принцеси Кейт до королеви Єлизавети II: хто з королівських осіб носив барбі-рожевий відтінок
Цей яскравий і життєрадісний колір не дуже асоціюється з королевами чи принцесами, але всі вони дуже люблять його і часто носять.
Нещодавно королева Бельгії Матильда з'явилася на офіційному заході в яскраво-рожевому костюмі від бренду Christian Dior. Її Величність обрала елегантний та лаконічний ансамбль, який включав приталену сукню з бантиком на шиї та поясом на талії, а також жакет із ґудзиками.
Це вбрання вона доповнила капелюшком-таблеткою, а також кількома лаконічними бежевими аксесуарами.
Однак Матильда не єдина королівська особа, яка любить такий яскравий барбі-рожевий відтінок. Багато принцес, королев та інших представниць їхніх відомих родин носили цей колір на різні заходи, тому пропонуємо згадати найцікавіші їхні образи різних років.
Принцеса Кейт
Королева Максима
Королева Летиція
Королева Єлизавета
Королева Сільвія
Кронпринцеса Вікторія
Кронпринцеса Марі Шанталь
Кронпринцеса Мері (зараз вже королева)
Софі, герцогиня Единбурзька
Заря Тіндалл
Принцеса Діана