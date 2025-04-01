ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Від принцеси Кейт до королеви Єлизавети II: хто з королівських осіб носив барбі-рожевий відтінок

Цей яскравий і життєрадісний колір не дуже асоціюється з королевами чи принцесами, але всі вони дуже люблять його і часто носять.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королівські особи в рожевому

Королівські особи в рожевому

Нещодавно королева Бельгії Матильда з'явилася на офіційному заході в яскраво-рожевому костюмі від бренду Christian Dior. Її Величність обрала елегантний та лаконічний ансамбль, який включав приталену сукню з бантиком на шиї та поясом на талії, а також жакет із ґудзиками.

Це вбрання вона доповнила капелюшком-таблеткою, а також кількома лаконічними бежевими аксесуарами.

Королева Бельгії Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Бельгії Матильда і король Філіп / © Getty Images

Однак Матильда не єдина королівська особа, яка любить такий яскравий барбі-рожевий відтінок. Багато принцес, королев та інших представниць їхніх відомих родин носили цей колір на різні заходи, тому пропонуємо згадати найцікавіші їхні образи різних років.

Принцеса Кейт

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Максима

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиція

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Єлизавета

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Сільвія

/ © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцеса Вікторія

/ © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцеса Марі Шанталь

/ © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцеса Мері (зараз вже королева)

/ © Getty Images

© Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька

/ © Getty Images

© Getty Images

Заря Тіндалл

/ © Getty Images

© Getty Images

Принцеса Діана

/ © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie