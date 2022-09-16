Від сліз - до ідеальної витримки: експертка розповіла, що відчували Кейт, Камілла, Меган і Софі на службі за Єлизаветою II

Члени королівської родини 15 вересня відвідали службу на честь королеви Єлизавети II у Вестмінстер-голі. Експертка з мови тіла розповіла про те, хто з членів сім'ї які емоції відчував цього дня.

За словами експертки Джуді Джеймс, усі жінки королівської родини по-різному висловлювали своє горе, коли вони були присутніми на державній службі на честь монархині в середу, пише Daily Mail.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Кейт, принцеса Уельська, здавалася невимовно вбитою горем, коли їхала за труною з Букінгемського палацу до Вестмінстер-голу на машині.

Графиня Весекська Софі, на думку експертки, навряд чи стримувала сльози. Було видно, що королева для Софі було дуже близькою за духом людиною. Не дарма, мабуть, саме Софі була улюбленою невісткою і Єлизавети, і принца Філіпа.

Софі, графиня Весекська / Фото: Associated Press

А ось Меган, герцогиня Сассекська демонструвала ідеальну витримку. Вона не пустила жодної сльозинки, зате показала ідеальний і дуже низький реверанс на знак глибокої поваги до монархині.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Вільям, принц Уельський, і Гаррі, герцог Сассекський, знову відклали убік свою безперервну ворожнечу і стали поруч один з одним, супроводжуючи дорогу бабусю до будівлі парламенту.

Коли процесія рухалася Лондоном, між членами королівської родини були дуже великі просторові вілстані, тому жодної взаємодії не було, а це означало, що всі вони мали самотній вигляд і були занурені у свої роздуми.

"Навіть дружини, які їхали за чоловіками на машинах, здавалося, мовчали, як вербально, так і не вербально. Кейт сиділа поруч із Каміллою сумна, а Софі сиділа, занурена в сумні роздуми поруч із Меган. Коли Кейт увійшла до зали палацу, вона здавалася такою ж мовчазно вбитою горем, як і Софі, зі стиснутими губами і примруженими очима, які передбачали, що вона майже плакала. Не було жодних ознак спілкування, поки вони не вишикувалися в чергу, щоб вийти парами", - каже експертка.

Королева Камілла та принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Багато хто помітив, що Гаррі та Меган були одними з небагатьох, хто цього дня тримався за руки, виходячи з Вестмінстер-голу. Найімовірніше, це не було заборонено протоколом, оскільки Зара та Майк Тіндали також трималися за руки. А для Меган і Гаррі цей жест підтримки дуже важливий, оскільки так вони відчувають справжню близькість і підтримку одне одного.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

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