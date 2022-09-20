Від суконь до аксесуарів: хто з королівських осіб зробив повтори своїх старих образів на похороні Єлизавети II

Жінки на траурній церемонії віддали перевагу речам та аксесуарам вже перевірених брендів та фасонів.

19 вересня у Великій Британії відбувся похорон королеви Єлизавети II, яка пробула на троні 70 років. За грандіозною та сумною церемонією прощання з монархинею спостерігав увесь світ. Також особливо пильна увага була прикута до членів родини королеви та високопоставлених гостей, запрошених на цей жалобний захід.

Розглядаючи фото з похорону Єлизавети II, можна зауважити, що не всі з присутніх пані одягли новинки, адже на багатьох були речі, в яких вони вже з'являлися на публіці раніше чи тих самих фасонів.

Принцеса Уельська

Кетрін одягла похорон королеви елегантну сукню-пальто від Alexander McQueen з лацканами та ґудзиками. Доповнили її образ капелюх з широкими крисами та вуаллю від Philip Treacy, чорні колготки, рукавички та замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У такому ж образі дружина принца Вільяма вже з'являлася, причому двічі. Вперше в такій самій сукні, тільки білого кольору, ми бачили принцесу Уельську під час прийому, організованого для лідерів G7 у Корнуоллі рік тому.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вдруге Кейт одягла свою приголомшливу сукню-пальто на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Герцогині Камілла та Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Сасекська

Дружина принца Гаррі обрала для жалобної церемонії сукню-кейп від бренду Stella McCartney і капелюх від британського модиста Стівена Джонсона, створеного для Dior. Доповнили лук герцогині високі рукавички та сережки з перлинами та діамантами, які їй подарувала королева 2018 року.

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Точно в такій самій сукні, тільки синього відтінку, Меган з'являлася 2018 року, коли ще виконувала королівські обов'язки.

Меган, герцогиня Сасекська, принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також не нового фасону й капелюх у Меган. У такому, лише білого відтінку, вона відвідала влітку цього року платиновий ювілей королеви Єлизавети II.

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Королева Ранія

Особливу увагу привернула під час похорону Єлизавети II королева Йорданії Ранія. Річ у тім, що на службу вона прийшла у сукні та плащі 21-річної давнини.

Королева Ранія з чоловіком / Фото: Getty Images

Вперше це вбрання Ранія одягала під час свого чотириденного туру до Лондона, 2001 року. Таким чином, вона вирішила вшанувати пам'ять покійної королеви, одягнувши вбрання, в якому з нею познайомилася.

Королева Ранія та Єлизавета II / Фото: Getty Images

Але це ще не все. Також вона повторила взуття. У туфлях у стилі Мері Джейн від бренду Jennifer Chamandi Ранія також відвідала днем раніше інтерв'ю.

Королева Камілла

Під час служби Камілла, королева-консорт, з'явилася у чорній сукні від дизайнерки Фіони Клер Олдрідж, з якою співпрацює вже багато років.

Камілла, королева-консорт / Фото: Associated Press

Раніше Камілла неодноразово одягала схожі сукні у тому самому фасоні. У подібному вбранні червоного кольору ми її вже бачили 2021 року.

Камілла, королева-консорт / Фото: Getty Images

Також вона взяла клатч від бренду Launer (улюбленої марки сумок королеви Єлизавети II), з яким була помічена минулого тижня.

Принцеса Євгенія

Онука Єлизавети II одягла на службу елегантне чорне пальто із золотими ґудзиками від Day Birger Et Mikkelsen, капелюшок та туфлі Givenchy, але нашу увагу в цьому образі привернула сумка у формі гармошки.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріса / Фото: Getty Images

З таким же аксесуаром Євгенія відвідала похорон свого дідуся минулого року — принца Філіпа, герцога Единбурзького. Також на ній були ті ж туфлі від Givenchy.

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

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