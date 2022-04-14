Від світської левиці до кандидатки в президенти: як похресниця Путіна – Ксенія Собчак – стала одіозною персоною у РФ

Ксенія Собчак – російська журналістка, ведуча, акторка, громадська діячка, членкиня партії "Громадянська ініціатива". Про те, як Собчак починала свій "шлях слави" з ролі ведучої проєкту "Дом 2" і стала політичною журналісткою і навіть кандидаткою у президенти РФ, розповідаємо у нашому матеріалі.

Сім'я, дитинство, навчання

Ксенія Собчак / Associated Press

Ксенія – дочка першого та єдиного мера Санкт-Петербурга – Анатолія Собчака (1991—1996) та сенатора Людмили Нарусової. Народилася 5 листопада 1981 року у Ленінграді. Через стан її батька, Ксенія була від раннього дитинства знайома з багатьма майбутніми представниками вищих кіл російської влади. Вважається, що Ксенія – похресниця президента Володимира Путіна, але в інтерв'ю Радіо НВ 2019 року Собчак спростувала цю інформацію, заявивши, що кремлівський лідер був присутній на її хрестинах, але не є її хрещеним батьком. "Він був на хрещенні, був дуже близький з моїм батьком (тому він на всіх фотографіях там є), але, як я пам'ятаю, взагалі не був моїм хрещеним батьком. У нас взагалі не було (як я пам'ятаю, мені було 12 років) такого ритуалу. Путін не мій хрещений батько", – заявила Собчак. А ось мати Ксенії — Людмила Нарусова в інтерв'ю "Комерсанту" одного разу розповіла, що її дочка була хрещена 1993 року, а її хрещеним батьком є отець Гурій, який служив в Олександро-Невській лаврі, а хрещеною матір'ю — університетська подруга Нарусової.

Володимир Путін, Ксенія Собчак та Людмила Нарусова / Associated Press

Навчалася Собчак у середній школі № 185 із поглибленим вивченням англійської мови, а закінчила школу при РДПУ імені А. І. Герцена. Батько дівчинки хотів, щоб вона вступила на юрфак Санкт-Петербурзького державного університету, але Ксенія на знак протесту обрала факультет міжнародних відносин. Після смерті батька 2001 року (Собчак помер 2000-го) переїхала до Москви і перевелася до МДІМВ. Здобула диплом магістра політології.

Ксенія Собчак / Associated Press

Кар'єра на ТБ та популярність

У столиці Ксенія Собчак вирішила робити кар'єру на телебаченні, оскільки вважала роботу рядовою співробітницею апарату Міністерства закордонних справ або службу в посольстві надто "дрібною" для себе. Вона почала ходити кастингами і 2004 року була обрана ведучою реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі ТНТ. Проєкт став найтривалішим реаліті-шоу в історії та був включений до Книги рекордів Гіннеса, а його ведуча Ксенія Собчак прославилася на всю країну. Собчак пропрацювала у проєкті до 2012 року, її зарплата зросла від 10 до 50 тисяч доларів на місяць.

Ксенія Собчак / Associated Press

Далі був проєкт "Блондинка у шоколаді", присвячений приватному життю Собчак, "Зоряний бульвар", "Хто не хоче стати мільйонером?" "Останній герой — 6 Забуті в раю", "Дві зірки", "Цирк із зірками", "Танці з зірками", а крім цього, Собчак стала однією з найбільш затребуваних та високооплачуваних ведучих на різних корпоративах. Працювала Ксенія і ведучою авторської програми "Срібний дощ" на радіо, а також обіймала посаду головної редакторки чоловічого глянцю Max, жіночих SNC та L'Officiel.

У січні 2019 року Собчак запустила власне YouTube-шоу "Обережно, Собчак". У ньому журналістка бере інтерв'ю у відомих людей.

Відносини сім'ї Собчак із Путіним

Володимир Путін та Ксенія Собчак / Associated Press

У квітні 1990 року Анатолія Собчака обрали депутатом Ленради. Він набирав штат помічників, серед яких був іПутін. Звели їх спільні знайомі, товариші із КДБ. У 90-ті роки з'явилися публікації про те, що Собчак був інформатором спецслужб, розповів про це колишній співробітник КДБ та однокурсник Путіна – Юрій Швець, який нині живе у США. Про це він розповідав в інтерв'ю Дмитру Гордону. Між сім'ями Собчака та Путіна склалися дружні стосунки. У своїх інтерв'ю Ксенія не раз згадувала, як разом із батьком та сім'єю на той момент ще тільки майбутнього президента РФ вони їздили на відпочинок до Фінляндії. Кажуть, саме Анатолій Собчак посприяв тому, щоб президент Борис Єльцин обрав своїм наступником Володимира Путіна. А коли 1997 року Собчака звинуватили у зловживаннях на посаді мера Санкт-Петербурга, побоюючись арешту, саме Путін допоміг йому виїхати до Франції, а через два роки повернутись назад і отримати одну з ключових ролей під час передвиборчої кампанії Володимира Володимировича 1999 року.

Ксенія Собчак із мамою Людмилою Нарусовою / Associated Press

Навколо смерті Анатолія Собчака теж ходило багато легенд. Він помер у ніч проти 20 лютого 2000 року у готелі "Русь" у Світлогорську. Офіційна причина смерті – гостра серцева недостатність. Ні дочка Ксенія, ні вдова – Людмила Нарусова – не вірили у те, що смерть настала природним чином. Розтин робили двічі, але слідів насильницької смерті не знайшли. На похороні Собчака був присутній і Путін.

Собчак опозиціонерка та кандидатка у президенти

Ксенія Собчак / Associated Press

Громадсько-політична діяльність Ксенії Собчак розпочалася 2006 року зі створення організації "Всі вільні!", рух цей вона називала неполітичним, націленим на надання допомоги та підтримки молодим людям. Політологи намагалися аналізувати діяльність цієї організації та не могли зрозуміти, навіщо це знадобилося Собчак. Російський галерист і публіцист Марат Гельман припустив, що Собчак могла націлитись на політичну кар'єру в "Єдиній Росії" та збирала своїх прихильників напередодні виборів до Державної думи V скликання 2007 року. А глава "Молодіжного яблука" Ілля Яшин сумнівався у самостійності Собчак та ділився з журналістами думкою, що "Всі вільні!" могли бути створені зі схвалення Адміністрації президента для критики опозиції.

Ксенія Собчак / Associated Press

Проте діяльність організації досить швидко припинилася. Наступного разу Собчак голосно заявила про себе у суспільно-політичному контексті під час масових протестів 2011—2013 років, поштовхом до яких стали масові порушення на виборах до Державної думи VI скликання. Тоді на мітинг на Болотній площі Ксенія прийшла як звичайна учасниця, обурена масовою фальсифікацією. Проте на мітинг, присвячений інавгурації Володимира Путіна 2012 року, організований на тій самій Болотній, Собчак не прийшла. Участь у протестних акціях створила для Собчак проблеми у роботі, багато телеканалів почали розривати з нею контракти та навіть вирізали з ефірів фрагменти з її участю. До серпня 2012 року Собчак втратила всі контракти на федеральному телебаченні. Але політичні амбіції журналістки нікуди не поділися.

Ксенія Собчак / Associated Press

Пізніше Собчак заявила, що йде в президенти РФ і навіть під час особистої зустрічі повідомила про це президента Путіна. 8 лютого 2018 року Ксенія Собчак була зареєстрована як кандидатка на виборах президента Росії. На сайті "Відомостей" тоді було опубліковано листа, в ньому Ксенія заявила про своє висування і пояснила, що вважає свою участь у виборах найкращим законним способом висловити протест і планує стати своєрідною графою "проти всіх". Собчак отримала на виборах 1,66% голосів за 76,65% у Володимира Путіна. Соратники Собчак із протестного руху 2011-2012 років визнали цей крок участі у виборах узгодженим з Кремлем, а опозиціонер Олексій Навальний назвав Ксенію "чемпіонкою лицемірства".

Війна в Україні та втеча до Ізраїлю

Ксенія Собчак на початку війни в Україні

Після того, як Путін віддав наказ повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, Ксеня Собчак разом із п'ятирічним сином Платоном відлетіла до Ізраїлю, який став притулком для багатьох емігрантів із Росії. Журналістка, як стверджує преса, прожила там місяць та оформила громадянство на себе (оскільки її дід по материнській лінії був євреєм) та сина, а у її другого чоловіка – режисера Костянтина Богомолова ізраїльське громадянство є вже кілька років. І вже встигла навіть продати свою розкішну квартиру у московському районі Хамовники за 10,3 мільйона доларів. Пізніше Собчак повернулася до Москви і опублікувала у своєму телеграм-каналі відео, зняте в підмосков'ї, і у звичній для неї манері "постібалася" над тими, хто пише про еміграцію Собчак до Ізраїлю.

Ксенія Собчак із другим чоловіком Костянтином Богомоловим / instagram.com/konbog75

Сьогодні журналістка продовжує знімати контент для свого Youtube-каналу "Обережно Собчак". Якщо раніше вагома частина доходів Собчак приходила від роботи на корпоративах (гонорар за один такий вечір становив 30-35 тисяч євро), то за версією журналу Forbes Ксенія Собчак вже 2 роки поспіль (2019, 2020) посідає перший рядок у рейтингу російських блогерів в Instagram та YouTube із заробітку з доходом $1,48 млн.