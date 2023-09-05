Від такого не відмовиться: Камілла назвала улюблену їжу короля Чарльза ІІІ

Ми вже багато знаємо про кулінарні вподобання королівського подружжя.

Камілла і Чарльз люблять їсти овочі, королева навіть розповідала, який овоч є її улюбленим.

А одного разу під час візиту до Австралії Чарльз запросив суддів шоу MasterChef Australia Метта Престона, Гері Мегігана та Джорджа Каломбаріса на прийом і під час нього Камілла розповіла, яку їжу обожнює її чоловік, повідомляє express.

"Він любить місцеві сири. Він великий шанувальник сиру — йому сподобається все, що пов'язане із сиром", — сказала Камілла. І додала, що її чоловікові подобається також усе, що пов'язане із яйцями. Яйця в поєднанні з великою кількістю місцевих овочів стануть найкращим частуванням для королівської родини.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які улюблені ласощі у короля Чарльза III, їм він віддає перевагу, коли п'є чай.

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