Від "вигнаниці" до королеви-консорта: чому принцеса Анна не любила Каміллу

Після смерті королеви Єлизавети II та сходження на престол короля Чарльза III його дружина Камілла отримала новий титул королеви-консорта. Сьогодні вона демонструє, що зробила все можливе за роки свого шлюбу з королем, щоб довести свою відданість монархії.

Можна сміливо говорити, що сьогодні королева Камілла (до речі, приставку "консорт" з її титулу планують прибрати ), робить все і навіть більше для корони, підданих короля та королівської родини. І ставлення до неї всередині сім'ї теж зазнало кардинальних змін.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Як стверджує королівська авторка Анжела Левін, дочка королеви Єлизавети II завжди мала непрості стосунки з Каміллою. Багато років принцеса Анна погано ладнала з дружиною свого брата Чарльза.

Авторка книжки "Камілла: від вигнаниці до королеви-консорта" заявила, що королівська принцеса не дуже добре ладнала з другою дружиною короля Чарльза, як, втім, і з першою - принцесою Діаною, пише express.

"Вона не дуже добре ладнала, або взагалі не ладнала з Діаною, але вона також не ладнала з Каміллою". Крім того, відомо, що принцеса Анна зустрічалася з Ендрю Паркер-Боулзом на початку 1970-х років, який 1973 року після переривчастих стосунків таки одружився з Каміллою. У Ендрю та Камілли у шлюбі народилося двоє дітей – син і дочка. "А це означає, що у Анни та Камілли також схожі смаки на чоловіків", - додає коментаторка.

Королева Камілла, король Чарльз та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Однак час все розставив на свої місця. Королівська принцеса побачила, як старанно працювала Камілла і, як сильно змінився її брат Чарльз, і тепер обидві жінки дуже добре ладнають. Камілла сиділа поруч із Анною на похороні, і вони явно підтримували одна одну.

Принцеса Анна та королева Камілла на похороні Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком Чарльзом 6 травня 2023 року. Незрозуміло тільки, яку корону одягне цього дня королева-консорт, бо через неї нещодавно спалахнув скандал.

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