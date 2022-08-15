Від Єлизавети II до Меган та Гаррі: скільки заробляють члени королівської родини

Єдина дочка королеви Єлизавети II сьогодні святкує день народження. Принцесі Анні виповнюється 72 роки. Вона почала працювати на корону у 18 років і продовжує робити це досі, не поспішаючи на пенсію.

Ходять чутки, що на відпочинок королівська принцеса вирушить після того, як помре її мати Єлизавета II, а новим королем стане старший брат – принц Чарльз. Це пов'язано з тим, що поки королева жива, її дочка взяла на себе максимальну кількість обов'язків і є членом королівської родини, який працює більше за інших.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Видання Express розповідає про те, як принцеса Анна заробляє та зберігає свої багатомільйонні статки, які нажила за довгі роки служби.

У той час як більшість активних членів королівської родини покладаються на стипендії від королеви, принцеса Анна завжди намагалася заробляти собі на життя самостійно. Почавши працювати у 18-річному віці, юна принцеса заробила гарну репутацію і багато років є покровителькою сотень організацій. За своє життя вона пожертвувала майже стільки ж, скільки складає її власний капітал.

Повідомляється, що принцеса віддала 28 мільйонів доларів (23 мільйони фунтів стерлінгів) на благодійність, тоді як її власний капітал становить 30 мільйонів доларів (24 мільйони фунтів стерлінгів). Більшість цього капіталу - це дорогі активи, якими володіє королівська принцеса. Це прикраси — 7 мільйонів доларів (5 мільйонів фунтів стерлінгів) і нерухомість — 15 мільйонів доларів (12 мільйонів фунтів стерлінгів).

Принц Вільям / Фото: Associated Press

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Цікавий факт, що статки принцеси Анни такі самі, як і її племінника принца Вільяма. Однак, як член сім'ї, який працює найбільше, вона посідає лише 7 місце у рейтингу найбагатших членів королівської родини Великої Британії.

А очолюють перші сходинки рейтингу – королева Єлизавета II зі статком у 600 мільйонів доларів (496 мільйонів фунтів стерлінгів), отриманим переважно від Суверенного гранту та герцогства Ланкастер.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Принц Чарльз зі статком у 100 мільйонів доларів (82 мільйони фунтів стерлінгів), що робить його другим найбагатшим із членів королівської родини.

І Меган і Гаррі, які залишили сім'ю 2020 року, але доходи кожного з них оцінюються у 60 мільйонів доларів (49 мільйонів фунтів стерлінгів).

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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