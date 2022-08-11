Відбулися переляком: як на автомобіль принца Чарльза та Камілли напали в центрі Лондона

2010 року принц Чарльз та його дружина Камілла прямували до театру в Лондоні, але на їхній автомобіль було скоєно напад.

Для королівської сім'ї це не перша ситуація із замахом, адже у віці 24 років, коли сестра Чарльза Анна поверталася ввечері додому, її автомобіль розстріляли та принцеса дивом залишилася живою. Але якщо у випадку з Анною нападник був один, то на Чарльза та Каміллу напав цілий натовп студентів.

Того вечора протестувати на вулиці Лондона проти підвищення плати за освіту вийшло близько 20 тисяч осіб, серед яких були переважно студенти та школярі.

Побачивши автомобіль королівського подружжя на вулиці Регент-стріт, протестувальники почали закидати його камінням, фарбою та бити ногами. В результаті скло в лімузині було розбите, а Чарльз і Камілла відбулися переляком.

Напад на Чарльза та Каміллу, 2010 рік / Фото: Associated Press

Напад на Чарльза та Каміллу, 2010 рік / Фото: Associated Press

Напад на Чарльза та Каміллу, 2010 рік / Фото: Associated Press

Під час протестів також постраждали дев'ять поліцейських, 22 демонстранти були поранені, 15 затримали. Масові та найзапекліші протести відбувалися в Лондоні.

Напад на Чарльза та Каміллу, 2010 рік / Фото: Associated Press

Напад на Чарльза та Каміллу, 2010 рік / Фото: Associated Press

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