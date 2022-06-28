"Відчай дістався і мене": Катя Осадча розповіла підписникам про самопочуття

Ведуча виклала відвертий допис.

Катя Осадча опублікувала чорно-біле фото з кішкою, під яким написала довгий пост про те, як вона довго трималася у цей складний для українців час і не витримала – вона впала у відчай.

"24 дні я не мала жодного шансу розклеїтися. Пошук людей, збори коштів на потреби всіх, кому терміново, паралельно я мама трьох дітей, а це мільйон побутових щоденних питань.

Я всіх навколо підтримувала і навпаки не давала всім навколо розклеїтися і впасти у відчай. І тут цей відчай дістався і мене.

Ні, я не жаліюсь, багатьом набагато складніше, тому треба просто почекати і вибратися з ями, але навіть найбільшу стабільність можна розгойдати, змусити сумніватися...

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Я обіцяла собі, що буду тим, хто буде всім опорою і не буде розкисати... Але цей терор не залишає шансу … все це і робить терорист, щоб нас поламати, поламати нашу віру в перемогу, занурити нас у відчай.

Завтра буде новий день і знову все буде віра у перемогу. Завтра знову в бій, адже багатьом навколо потрібна допомога", - написала Осадча.

Ведуча також згадала і про хороші новини: Україні дали безкоштовно Байрактари і це не може не тішити.

"Ми продовжуємо битися по всій лінії фронту і вдало збивати і відбивати наступи. Зло завжди програє. Разом вистоїмо. Ми всі одне одному зараз плече", - додала Катя.

Ще ведуча в Instagram Stories позначила Сергія Притулу і зазначила, що українці готові збирати на залізний купол.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

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