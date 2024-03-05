"Відчуває велике полегшення": подруга Сари Йоркської розповіла хороші новини про здоров'я герцогині

Герцогиня Йоркська відчуває полегшення після того, як отримала хороші новини від свого лікаря, який займався лікуванням меланоми Сари.

Нещодавно 64-річній герцогині Йоркській повідомили, що рак шкіри, виявлений у неї у січні 2024 року, не поширився на інші органи.

У червні 2023 року у Сари діагностували ранню форму раку молочної залози, а під час реконструктивної операції лікарі виявили злоякісну меланому. Герцогиня розповіла друзям, що їй зробили додаткову операцію по краях родимки, де був рак шкіри та перевірили лімфатичні вузли.

"На щастя, вони виявилися чистими. Це найкраща новина, яку вона могла отримати на цьому етапі", — розповіла журналу People подруга Сари. "Їй доведеться проходити огляди кожні 12 тижнів. Вона відчуває зараз велике полегшення", — додала вона.

Коли у Сари виявили захворювання, вона не стала приховувати це від публіки.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

"Герцогиня хоче подякувати всій медичній команді, яка її підтримувала, особливо її дерматологу, чия пильність забезпечила своєчасне виявлення хвороби", — заявив представник Сари Йоркської у січні. "Вона вважає, що її досвід наголошує на важливості перевірки розміру, форми, кольору та текстури, а також появи нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми".

Нагадаємо, зараз король Чарльз III проходить лікування від раку. Проте Букінгемський палац не ділився подробицями діагнозу монарха.

Раніше ми розповідали, хто з родичів короля Великої Британії лікувався від раку.

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