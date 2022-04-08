Відчуйте різницю: валіза Путіна, яка всіх налякала, та пошарпані аксесуари європейських політиків

Останнім часом світ із тривогою спостерігає за кожною публічною появою Володимира Путіна, психічний стан якого викликає у всіх серйозне занепокоєння. Найбільше світову громадськість турбує наявність у Володимира Путіна доступу до так званої "валізи з ядерною кнопкою".

Сьогодні відбувся похорон Володимира Жириновського, на якому був присутній і Володимир Путін, на жаль, поки що лише як гість. Як це заведено в Росії, на публічному заході Путін був один. Для того, щоб диктатору було не страшно, від труни відкликали навіть почесну варту. Проте від охорони Путін все ж таки не відмовився, що не дивно, враховуючи той факт, що покійний за останні кілька місяців уже не один раз воскресав.

Один з охоронців Путіна під час церемонії тримав у руці валізку, яка досить серйозно налякала журналістів. Наприклад, видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій стверджує, що ця валіза — та сама валіза з ядерною кнопкою, якою Путін лякає весь світ.

Насправді це не перша поява Путіна з валізою, вірніше, з охоронцем, який тримає в руках валізу. Більше того, Путін завжди ходить із охороною "на валізах".

Іноді охоронців і, відповідно, валіз одразу кілька.

Є версія, цілком правдоподібна, що ці валізи — це складні броньовані щити, якими при нагоді мають закрити диктатора охоронці.

Взагалі, з валізами у Путіна пов'язано багато ностальгічних спогадів. Свою кар'єру в політиці він починав як носій валізи мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Росія — держава традиційна та ієрархічна, тому навіть така нескладна дрібниця, як носіння валізи, завжди доручається нижчому за рангом.

Олаф Шольц / Getty Images

А ось канцлер Німеччини Олаф Шольц носить свій портфель сам. І, судячи з зовнішнього вигляду цього портфеля, не перший рік. Крім того, нікому на думку не спаде подумати, що цей заслужений аксесуар може бути пусковим пристроєм для знищення світу.

Олаф Шольц / Getty Images

Ще милий чемодан передають із рук у руки члени британського уряду. Борис Джонсон неодноразово був помічений з червоною валізкою, з якою раніше ходила його попередниця Тереза Мей. Він теж досить пошарпаний.

Борис Джонсон / Getty Images

Є думка, що саме в цій валізі глави уряду приносять папери королеві Єлизаветі.

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