Відчуйте різницю: валіза Путіна, яка всіх налякала, та пошарпані аксесуари європейських політиків

Останнім часом світ із тривогою спостерігає за кожною публічною появою Володимира Путіна, психічний стан якого викликає у всіх серйозне занепокоєння. Найбільше світову громадськість турбує наявність у Володимира Путіна доступу до так званої "валізи з ядерною кнопкою".
Сьогодні відбувся похорон Володимира Жириновського, на якому був присутній і Володимир Путін, на жаль, поки що лише як гість. Як це заведено в Росії, на публічному заході Путін був один. Для того, щоб диктатору було не страшно, від труни відкликали навіть почесну варту. Проте від охорони Путін все ж таки не відмовився, що не дивно, враховуючи той факт, що покійний за останні кілька місяців уже не один раз воскресав.
Путін попрощався з Жириновським pic.twitter.com/OZX1VTCbmX— Газета.Ru (@GazetaRu) April 8, 2022
Один з охоронців Путіна під час церемонії тримав у руці валізку, яка досить серйозно налякала журналістів. Наприклад, видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій стверджує, що ця валіза — та сама валіза з ядерною кнопкою, якою Путін лякає весь світ.
Насправді це не перша поява Путіна з валізою, вірніше, з охоронцем, який тримає в руках валізу. Більше того, Путін завжди ходить із охороною "на валізах".
Іноді охоронців і, відповідно, валіз одразу кілька.
Є версія, цілком правдоподібна, що ці валізи — це складні броньовані щити, якими при нагоді мають закрити диктатора охоронці.
Взагалі, з валізами у Путіна пов'язано багато ностальгічних спогадів. Свою кар'єру в політиці він починав як носій валізи мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Росія — держава традиційна та ієрархічна, тому навіть така нескладна дрібниця, як носіння валізи, завжди доручається нижчому за рангом.
А ось канцлер Німеччини Олаф Шольц носить свій портфель сам. І, судячи з зовнішнього вигляду цього портфеля, не перший рік. Крім того, нікому на думку не спаде подумати, що цей заслужений аксесуар може бути пусковим пристроєм для знищення світу.
Ще милий чемодан передають із рук у руки члени британського уряду. Борис Джонсон неодноразово був помічений з червоною валізкою, з якою раніше ходила його попередниця Тереза Мей. Він теж досить пошарпаний.
Є думка, що саме в цій валізі глави уряду приносять папери королеві Єлизаветі.
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