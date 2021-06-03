Віддадуть данину королеві, але не Єлизаветі II: розсекречено ймовірне ім'я для майбутньої дочки Гаррі і Меган

Уже цього місяця на світ з'явиться ще один спадкоємець, а точніше спадкоємиця принца Гаррі і Меган Маркл.
Саме в червні герцогиня Сассекська повинна народити свою другу дитину. Кажуть, Меган хоче народжувати вдома, з її первістком Арчі такої можливості не було, оскільки королева Єлизавета II наполягла на тому, щоб герцогиня вирушила до госпіталя. Сина Арчі Меган народила 6 травня 2019 року в Портлендській лікарні в Лондоні.
Як і де буде народжувати Меган цього разу, загадка. Тим часом, публіка не втомлюється розмірковувати на тему імені для дочки пари. І все більше людей схильні до версії імені Філіпа. Це ім'я має особливе значення і пов'язано не тільки з покійним дідусем Гаррі, принцом Філіпом, пише People.
Крім данини поваги герцогу Единбурзького, який помер в квітні 2021 року, це ім'я також має історичне значення, оскільки саме так звали дружину короля Англії Едуарда III. Філіпа Геннегау жила у1300-х роках і мала африканське коріння. Філіпа користувалася популярністю серед людей за своє співчуття, а літописець Жан Фруассар описував її як "найніжнішу королеву, найліберальнішу і ввічливу". Філіпа померла у Віндзорському замку 1369 року і похована у Вестмінстерському абатстві поруч з королем Едуардом III, який помер через вісім років після неї.
Зазначимо, що дані букмекерської контори Ladbrokes говорять про те, що Сассекси можуть вибрати саме це ім'я для своєї дочки. До речі, так звуть молодшу сестру герцогині Кембриджської, яку в найближчі та найрідніші називають просто Піппою.
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