Віддадуть данину королеві, але не Єлизаветі II: розсекречено ймовірне ім'я для майбутньої дочки Гаррі і Меган

Уже цього місяця на світ з'явиться ще один спадкоємець, а точніше спадкоємиця принца Гаррі і Меган Маркл.

Саме в червні герцогиня Сассекська повинна народити свою другу дитину. Кажуть, Меган хоче народжувати вдома, з її первістком Арчі такої можливості не було, оскільки королева Єлизавета II наполягла на тому, щоб герцогиня вирушила до госпіталя. Сина Арчі Меган народила 6 травня 2019 року в Портлендській лікарні в Лондоні.

Як і де буде народжувати Меган цього разу, загадка. Тим часом, публіка не втомлюється розмірковувати на тему імені для дочки пари. І все більше людей схильні до версії імені Філіпа. Це ім'я має особливе значення і пов'язано не тільки з покійним дідусем Гаррі, принцом Філіпом, пише People.

Королева Єлизавета II і Меган Маркл / Associated Press

Крім данини поваги герцогу Единбурзького, який помер в квітні 2021 року, це ім'я також має історичне значення, оскільки саме так звали дружину короля Англії Едуарда III. Філіпа Геннегау жила у1300-х роках і мала африканське коріння. Філіпа користувалася популярністю серед людей за своє співчуття, а літописець Жан Фруассар описував її як "найніжнішу королеву, найліберальнішу і ввічливу". Філіпа померла у Віндзорському замку 1369 року і похована у Вестмінстерському абатстві поруч з королем Едуардом III, який помер через вісім років після неї.

Меган і Гаррі / Associated Press

Зазначимо, що дані букмекерської контори Ladbrokes говорять про те, що Сассекси можуть вибрати саме це ім'я для своєї дочки. До речі, так звуть молодшу сестру герцогині Кембриджської, яку в найближчі та найрідніші називають просто Піппою.

Герцогиня Кейт з сестрою Піппою Міддлтон / Getty Images

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Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)

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