Віддала перевагу відтінкам білого: розглядаємо образи королеви Летиції з поїздки до Єгипту

Королева Летиція і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

Реклама

Після появи в аеропорту Мадрида, де королева обрала комфортний небесно-блакитний костюм, їхньою першою зупинкою за кілька годин після приземлення став Каїр.

Королева Летиція і король Філіпп VI в аеропорту Мадрида / © Getty Images

Там вони зустрілися з представниками іспанської громади, яка мешкає в Арабській Республіці Єгипет, включно з археологами, арабськими ученими, представниками будівельної, туристичної та готельної сфер, а також співробітниками іспанських гуманітарних організацій. Королева Летиція з цієї нагоди мала ефектний вигляд в чорній сукні з відкритими плечима, доповнивши лук туфлями-слінгбеками на невисоких підборах від Magrit та клатчем Weekend Max Mara.

Королева Летиція і король Філіп VI в Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

У середу короля і королеву офіційно прийняв президент Республіки Абдель Фаттах ас-Сісі у палаці Аль-Іттіхадія, де відбулася урочиста церемонія привітання. Летиція мала чудовий вигляд у новій сукні від іспанського бренду The 2nd Skin, одягнувши гіпюрову сукню з круглим вирізом і довгими рукавами на основі з натуральної шовкової органзи з поясом на талії, а взула нюдові туфлі на низькому підборі від Magrit.

Реклама

Королева Летиція і король Філіп VI у Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Пізніше король Філіп VI і королева Летиція відвідали піраміди Гізи. Цього разу Летиція обрала гарну синю сукню з довгими рукавами від Joseph fashion із шовку, сріблясті туфлі-човники Magrit на невисокому підборі.

Королева Летиція і король Філіп VI у Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Під час наступного виходу в поїздці Єгиптом королева Летиція з’явилася у лляному жакеті від каїрського дизайнера Dina Shaker, відповідних штанях і білому топі під жакетом, а взута була в улюблену модель туфель Sezane.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

18 вересня королівське подружжя прибуло до Луксора, щоб відвідати храм Хатшепсут у Долині царів. Іспанські король і королева урочисто відкрили вечірню ілюмінацію, яку проводить консорціум іспанських компаній. Цього разу образ королеви складався з легкого лляного блейзера на ґудзиках з відкладним коміром і довгих розкльошених штанів від Mango. Образ вона доповнила білим топом, еспадрильями на танкетці з Espadrilles Picón, які поєднувалися з її клатчем від Magrit.

Королева Летиція і король Філіп VI у Луксорі / © Instagram іспанської королівської родини

У свій останній день у Луксорі королева одягла білий костюм-двійку Carolina Herrera і доповнила його бежевою шкіряною сумкою Ansa Per Ansa Menorca та еспадрильями Espadrille Icons.

Реклама