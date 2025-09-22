ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

Віддала перевагу відтінкам білого: розглядаємо образи королеви Летиції з поїздки до Єгипту

Майже весь минулий тиждень король і королева Іспанії провели в Єгипті, куди прибули з офіційним візитом. Ми вирішили подивитися, якими образами захоплювала королева Летиція.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

Після появи в аеропорту Мадрида, де королева обрала комфортний небесно-блакитний костюм, їхньою першою зупинкою за кілька годин після приземлення став Каїр.

Королева Летиція і король Філіпп VI в аеропорту Мадрида / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіпп VI в аеропорту Мадрида / © Getty Images

Там вони зустрілися з представниками іспанської громади, яка мешкає в Арабській Республіці Єгипет, включно з археологами, арабськими ученими, представниками будівельної, туристичної та готельної сфер, а також співробітниками іспанських гуманітарних організацій. Королева Летиція з цієї нагоди мала ефектний вигляд в чорній сукні з відкритими плечима, доповнивши лук туфлями-слінгбеками на невисоких підборах від Magrit та клатчем Weekend Max Mara.

Королева Летиція і король Філіп VI в Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція і король Філіп VI в Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

У середу короля і королеву офіційно прийняв президент Республіки Абдель Фаттах ас-Сісі у палаці Аль-Іттіхадія, де відбулася урочиста церемонія привітання. Летиція мала чудовий вигляд у новій сукні від іспанського бренду The 2nd Skin, одягнувши гіпюрову сукню з круглим вирізом і довгими рукавами на основі з натуральної шовкової органзи з поясом на талії, а взула нюдові туфлі на низькому підборі від Magrit.

Королева Летиція і король Філіп VI у Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція і король Філіп VI у Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Пізніше король Філіп VI і королева Летиція відвідали піраміди Гізи. Цього разу Летиція обрала гарну синю сукню з довгими рукавами від Joseph fashion із шовку, сріблясті туфлі-човники Magrit на невисокому підборі.

Королева Летиція і король Філіп VI у Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція і король Філіп VI у Каїрі / © Instagram іспанської королівської родини

Під час наступного виходу в поїздці Єгиптом королева Летиція з’явилася у лляному жакеті від каїрського дизайнера Dina Shaker, відповідних штанях і білому топі під жакетом, а взута була в улюблену модель туфель Sezane.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

18 вересня королівське подружжя прибуло до Луксора, щоб відвідати храм Хатшепсут у Долині царів. Іспанські король і королева урочисто відкрили вечірню ілюмінацію, яку проводить консорціум іспанських компаній. Цього разу образ королеви складався з легкого лляного блейзера на ґудзиках з відкладним коміром і довгих розкльошених штанів від Mango. Образ вона доповнила білим топом, еспадрильями на танкетці з Espadrilles Picón, які поєднувалися з її клатчем від Magrit.

Королева Летиція і король Філіп VI у Луксорі / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція і король Філіп VI у Луксорі / © Instagram іспанської королівської родини

У свій останній день у Луксорі королева одягла білий костюм-двійку Carolina Herrera і доповнила його бежевою шкіряною сумкою Ansa Per Ansa Menorca та еспадрильями Espadrille Icons.

Королева Летиція і король Філіп VI у Луксорі / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція і король Філіп VI у Луксорі / © Instagram іспанської королівської родини

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie