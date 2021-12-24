Віддала шану принцу Філіпу: королева Єлизавета II одягла особливу брошку на запис різдвяної промови

Пропонуємо вашій увазі знімок із запису різдвяного звернення королеви Єлизавети II.

Перше фото Її Величності було опубліковано у четвер, 23 грудня. І багато хто звернув увагу, що 95-річна королева віддає шану своєму чоловікові принцу Філіпу.

Одягнена Єлизавета II у яскраву червону сукню, перлинне намисто з трьох ниток, перлинні сережки, і сапфірову брошку, яку вона одягла на фотосесію в медовий місяць 1947 року, а також одягала її, щоб відсвяткувати річницю діамантового весілля. У Єлизавети гарна зачіска та червона помада на губах.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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На фотографії, яка стоїть на столі у королеви зазнімковані вона та її дорогий чоловік, фото зроблено під час святкування річниці весілля 2007 року у заміському будинку Broadlands. У королеви зазвичай є безліч особистих сімейних фотографій, виставлених на її столі під час виступу, але цього року монархиня обрала лише одну фотографію, і це точно було зроблено на згадку про її покійного чоловіка. Записували промову у Віндзорському замку, де мешкає королева.

Спостерігати за промовою королеви на Різдво – свята традиція, яку поділяють багато людей у всьому світі, і вона витримала випробування часом, пише People. Батько королеви Єлизавети король Георг VI розпочав традицію різдвяних звернень 1932 року на радіо. Своє перше різдвяне звернення Єлизавета II вимовила по радіо 1952 року у віці 26 років, лише через кілька місяців після смерті батька та до її коронації 1953 року. А на телебаченні перша промова королеви з'явилася 1957 року.

Королева Єлизавета II та її перша різдвяна промова, показане по телебаченню 1957 року, Сандрінгем / Associated Press

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