Віддає перевагу натуральності: який вигляд має манікюр королеви Летиції

Зрідка на нігтях королеви Летиції можна побачити прозорий лак. Але найчастіше Її Величність полюбляє залишати нігті без покриття.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

З чим це пов'язано, залишається загадкою, королева не коментує цей б'юті-момент. Можливо, у Летиції алергія на лаки для нігтів або вона просто є прихильницею всього натурального.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Наприклад, вже багато років королева Летиція не фарбує волосся. У неї є сивина, але вона не намагається замаскувати її, навпаки, гордо носить натуральний колір з пасмою сивого волосся.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку фото інших королівських осіб, які носять сивину.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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