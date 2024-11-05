Віддає перевагу натуральності: який вигляд має манікюр королеви Летиції

Монарша особа не любить фарбувати нігті яскравими кольорами.
Зрідка на нігтях королеви Летиції можна побачити прозорий лак. Але найчастіше Її Величність полюбляє залишати нігті без покриття.
З чим це пов'язано, залишається загадкою, королева не коментує цей б'юті-момент. Можливо, у Летиції алергія на лаки для нігтів або вона просто є прихильницею всього натурального.
Наприклад, вже багато років королева Летиція не фарбує волосся. У неї є сивина, але вона не намагається замаскувати її, навпаки, гордо носить натуральний колір з пасмою сивого волосся.
Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку фото інших королівських осіб, які носять сивину.
Читайте також:
- Не носить його: який вигляд має обручка королеви Летиції
- Королева Летиція робить руками такий самий жест, як і королева Камілла: що це означає
- У сукні з оголеним плечем: розкішний вечірній вихід королеви Летиції