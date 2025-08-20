- Дата публікації
Віддає перевагу натуральності: чому королева Летиція відмовляється від лаку для нігтів
Ви, напевно, звернули увагу, що королева Летиція ніколи не фарбує нігті. Чому ж ми ніколи не бачимо на Її Величності червоного манікюру або хоча б нейтральних нюдових відтінків.
Причина, за словами людей, близьких до королівського двору, дуже практична. Летиція, зважаючи на все, не любить несподіванок. Облуплений лак, зламаний ніготь та її ідеальний образ зіпсований.
Як пише royalfamily.news, дружина короля Філіпа VI вважає за краще забути про колір і вибрати чистий і простий манікюр, щоб уникнути неприємних казусів, які, до речі, іноді трапляються з іншими королівськими особами або знаменитостями.
Але, звісно, бували винятки. Вперше це сталося, коли Летицію представили як наречену тодішнього спадкового принца Феліпе. Тоді вона нанесла напівпрозорий білий лак, щоб підкреслити заручальну каблучку.
З манікюром покритим лаком Летиція з’явилася і на їхньому весіллі у травні 2004 року.
Решту часу дружина монарха віддає перевагу натуральності. Нагадаємо, який вигляд має манікюр королеви Летиції, ми показували раніше у фотографіях.