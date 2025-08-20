ТСН у соціальних мережах

Віддає перевагу натуральності: чому королева Летиція відмовляється від лаку для нігтів

Ви, напевно, звернули увагу, що королева Летиція ніколи не фарбує нігті. Чому ж ми ніколи не бачимо на Її Величності червоного манікюру або хоча б нейтральних нюдових відтінків.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Причина, за словами людей, близьких до королівського двору, дуже практична. Летиція, зважаючи на все, не любить несподіванок. Облуплений лак, зламаний ніготь та її ідеальний образ зіпсований.

Як пише royalfamily.news, дружина короля Філіпа VI вважає за краще забути про колір і вибрати чистий і простий манікюр, щоб уникнути неприємних казусів, які, до речі, іноді трапляються з іншими королівськими особами або знаменитостями.

Манікюр королеви Летиції / © Getty Images

Манікюр королеви Летиції / © Getty Images

Але, звісно, бували винятки. Вперше це сталося, коли Летицію представили як наречену тодішнього спадкового принца Феліпе. Тоді вона нанесла напівпрозорий білий лак, щоб підкреслити заручальну каблучку.

Летиція в день своєї заручини з принцом Феліпе / © Getty Images

Летиція в день своєї заручини з принцом Феліпе / © Getty Images

З манікюром покритим лаком Летиція з’явилася і на їхньому весіллі у травні 2004 року.

Весілля Летиції та принца Феліпе, 2004 рік / © Getty Images

Весілля Летиції та принца Феліпе, 2004 рік / © Getty Images

Решту часу дружина монарха віддає перевагу натуральності. Нагадаємо, який вигляд має манікюр королеви Летиції, ми показували раніше у фотографіях.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

