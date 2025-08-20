Віддає перевагу натуральності: чому королева Летиція відмовляється від лаку для нігтів

Королева Летиція / © Getty Images

Причина, за словами людей, близьких до королівського двору, дуже практична. Летиція, зважаючи на все, не любить несподіванок. Облуплений лак, зламаний ніготь та її ідеальний образ зіпсований.

Як пише royalfamily.news, дружина короля Філіпа VI вважає за краще забути про колір і вибрати чистий і простий манікюр, щоб уникнути неприємних казусів, які, до речі, іноді трапляються з іншими королівськими особами або знаменитостями.

Манікюр королеви Летиції / © Getty Images

Але, звісно, бували винятки. Вперше це сталося, коли Летицію представили як наречену тодішнього спадкового принца Феліпе. Тоді вона нанесла напівпрозорий білий лак, щоб підкреслити заручальну каблучку.

Летиція в день своєї заручини з принцом Феліпе / © Getty Images

З манікюром покритим лаком Летиція з’явилася і на їхньому весіллі у травні 2004 року.

Весілля Летиції та принца Феліпе, 2004 рік / © Getty Images

Решту часу дружина монарха віддає перевагу натуральності. Нагадаємо, який вигляд має манікюр королеви Летиції, ми показували раніше у фотографіях.