Аліна Кабаєва відвідала закриття фестивалю художньої гімнастики "Аліна" у Сочі. На диво публіки, перед камерами фотографів ексгімнастка та коханка "фюрера" з'явилася не у вбранні від люксових марок, а в скромнішій сукні.

Кабаєва – любителька розкішного способу життя. Вона любить і часто носила раніше одяг від люксових брендів, а в її колекції аксесуарів є годинник за 168 тисяч доларів. Але після кількох розслідувань, завдяки яким люди дізналися про те, як насправді живе путінська коханка, їй, мабуть, наказали не випинати весь цей люкс на публіку, щоб не вносити розбрат у суспільство.

Тому до сочинської Академії художньої гімнастики Аліна приїхала у скромній чорній сукні з квадратним декольте та короткими рукавами від російського бренду Ellyme за 30 тисяч рублів та сережках з рожевим кварцом також від російських дизайнерів бренду Crystalline Jewellery.

На сайті бренду вартість схожих прикрас складає лише 140 євро, що дуже бюджетно порівняно із сережками за 9 тисяч доларів від британського Дому Graff, створених нащадком емігрантів із Києва, які Аліна носила раніше.

Схожі сережки від бренду Crystalline Jewellery / Фото: crystalline-jewellery.com

Також у колишньої гімнастки виблискувала каблучка, яку вона вже багато років носить на безіменному пальці.

Аліна Кабаєва / Фото: t.me/kureelka

Раніше, нагадаємо, Аліна не виходила у світ у таких дешевих вбраннях. Ми пам'ятаємо її вихід у рожевій сукні у квітковий принт від Alessandra Rich за 1638 доларів та в чорному жакеті від модного Дому Balmain за 2550 доларів і ще вона завжди охоче носила діаманти у вухах.

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