Відкриття Royal Ascot 2023: незвичайні та яскраві капелюшки на королівських кінних перегонах

Цей спортивний захід заснований ще у 18 столітті королевою Великої Британії Анною та продовжує дивувати досі.

Королівські кінні перегони Royal Ascot – унікальна суто британська подія. Вони тривають щорічно в містечку Аскот і є не лише однією з головних спортивних подій Великої Британії, а й досить незвичайним показом мод.

Захід оповитий безліччю традицій, але головні з них – початок у вівторок, суворий дрескод для чоловіків і жінок, а також конкурс жіночих капелюшків, який зазвичай проводиться в четвер.

Згідно з дрескодом, жінки на Royal Ascot повинні приходити в капелюшках, і чим одіозніший головний убір – тим ліпше. Також рекомендується прикривати плечі та одягати спідниці нижче колін. Зміна капелюха на кожен день перегонів – обов'язкова. Чоловіки також мають бути одягнені згідно дрескоду: класичні чорні або сірі фраки зі світлим жилетом на ґудзиках, білу сорочку, сірі штани в тонку смужку та високі циліндри за модою кінця 19 століття.

З нагоди старту цієї події ми зібрали найяскравіші головні убори, які гості Royal Ascot одягали першого дня.

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Кінні перегони Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

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