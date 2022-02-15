Відкупився: принц Ендрю не постане перед судом у справі про сексуальне насильство

Відкупився: принц Ендрю не постане перед судом у справі про сексуальне насильство

Справа про сексуальне насильство, в якому звинувачували принца Ендрю, отримала несподіваний поворот.

Син королеви Єлизавети II досяг мирової угоди з Вірджинією Джуфре у цивільній справі про сексуальні домагання у США. Як пише західна преса, принц Ендрю не постане перед судом присяжних, оскільки його адвокатам вдалося досягти позасудового фінансового врегулювання питання зі своїм обвинувачем Вірджинією Джуфре.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Для 61-річного принца Ендрю це означає лише одне, що він не постане перед судом і з нього знімаються всі звинувачення, повідомляє Hello!

Сума, яку принц Ендрю заплатить 38-річній Джуфре, є конфіденційною, йдеться у спільній заяві сторін, доданій до позову. У заяві також йдеться, що герцог "має намір зробити суттєву пожертву на благодійність пані Джуфре на підтримку прав жертв".

У заяві також йдеться, що герцог Йоркський ніколи "не мав наміру очорнити характер Вірджинії Джуфре" і що він визнав, що вона "постраждала, як жертва жорстокого поводження, так і внаслідок несправедливих публічних нападок".

Принц Ендрю / Getty Images

Герцог також пообіцяв "продемонструвати своє співчуття з приводу свого зв'язку" з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, підтримавши "боротьбу зі злом торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та підтримуючи її жертв".

Врегулювання відбулося за кілька тижнів до того, як принц Ендрю мав дати свідчення під присягою 10 березня. Букінгемський палац поки що від коментарів відмовляється.

Нагадаємо, раніше королева Єлизавета II позбавила принца Ендрю його військових звань та королівського заступництва.

В заяві Букінгемського палацу в січні йшлося: "Зі схвалення і згоди королеви військова приналежність герцога Йоркського і королівське заступництво були повернуті Її Величності. Герцог Йоркський, як і раніше, не виконуватиме жодних громадських обов'язків і захищатиметься в суді, як приватна особа".

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Getty Images

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