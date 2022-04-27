Відмінниця з проєвропейськими амбіціями: що ми знаємо про Маю Санду — президентку Молдови

Після початку повномасштабної війни в Україні багато країн активно допомагають нашій країні зброєю і приймають у себе біженців. Не винятком стала і сусідня Молдова, яка по собі знає, що таке військовий конфлікт, адже 30 років живе пліч-о-пліч із сепаратистами самопроголошеної "Придністровської Молдавської республіки".

Президенткою країни є 49-річна Мая Санду. В останні дні ім'я цієї жінки спливає у ЗМІ досить часто, тому ми вирішили розповісти про неї трохи більше.

Мая Санду / Associated Press

Народилася Мая 24 травня 1972 року в селі Рісіпени Фалештського району у звичайній родині. Її батько був ветеринаром, мати вчителькою. Мая здобула чудову освіту спочатку на факультеті менеджменту Академії економічної освіти Молдови, потім вивчала міжнародні відносини в магістратурі Академії державного управління за Президента Молдови. 2010 року закінчила магістратуру Гарвардського інституту державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді у Кембриджі. Особисте життя Санду огорнуте таємницею, адже у жодних скандалах вона не була замішана, також ніколи не була заміжня і не має дітей.

Мая Санду / Associated Press

Мая окрім рідної румунської говорить також російською, іспанською та англійською мовами. Серйозну політичну кар'єру вона розпочинає 2012 року, спочатку займаючи посаду міністра освіти Молдови, а потім 2014 року під час мітингу, організованого Ліберал-демократичною партією, приєдналася до неї. 2015 року створила власну партію, яку спочатку назвала "Зроби /крок/ з Маєю Санду", пізніше перейменувавши її на партію "Дія та солідарність". Амбіції стати президенткою країни вперше виявила 2016 року. У ході виборів вийшла у фінал від своєї партії, але програла проросійському кандидату Ігорю Додону, набравши у другому турі 47,89% голосів.

2020 року вона повторила спробу. На виборах із результатом 57,7% голосів Мая перемагає, що зробило її першою жінкою-президентом в історії незалежної Молдови. Політика президентки абсолютно проєвропейська і її мета вступ до Європейського союзу, про що вона сама неодноразово говорила в різних інтерв'ю зазначаючи, що хоче стати президентом з європейської інтеграції.

Мая Санду / Associated Press

Частою темою обговорення, крім особистого життя президента, стає і її стиль. Однак одяг політикині завжди скромний і лаконічний — вона носить однакову зачіску, ділові штанні костюми або спідниці з жакетами. На відміну від перших леді деяких країн, у зухвалих образах не була помічена, як і з яскравим макіяжем. Однак яскраві кольори вона любить та сміливо носить.

Мая Санду / Associated Press

Щодо ситуації в Україні, то від перших днів повномасштабної війни Мая Санду заявила, що її країна готова підтримувати Україну: "Всі КПП на кордоні Молдови та України відкриті та працюють у посиленому режимі. Ми підтримаємо людей з України". Однак після того, як президентка підписала офіційну заявку про прийняття Молдови до ЄС, страх того, що в країні може повторитися український сценарій у суспільстві, досить великий, особливо в останні дні, через спроби Росії дестабілізувати регіон Придністров'я. Але влада Молдови заявила, що не блокуватиме маріонеткову республіку, а також виступає за мирне врегулювання ситуації. Водночас жодних переговорів із Путіним Санду проводити не планує.

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