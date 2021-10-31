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Відмовилися від титулу заради кохання: п'ять королівських історій

Відмовилися від титулу заради кохання: п'ять королівських історій

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Associated Press

Нещодавно японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина, відмовившись від титулу принцеси.

Ще 2017 року принцеса Мако відмовилася від свого права на престол на користь особистого сімейного щастя. Згідно з японським королівським законом, королівська особа повинна відмовитися від свого титулу, якщо її партнер не має аристократичного титулу. 26 жовтня, старша дочка спадкового принца Акісіно (Фуміхіто) – принцеса Мако – вийшла заміж за свого університетського одногрупника – простолюдина Кея Комуро, втративши таким чином свій королівський статус.

Принцеса Мако та Кей Комуро / © Getty Images
Принцеса Мако та Кей Комуро / Getty Images

Чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп – змушений був відмовитися від титулів принца грецького та данського для того, щоб одружитися зы спадковою принцесою Єлизаветою. Після весілля 1947 року принц Філіп взяв дівоче прізвище матері — Маунтбеттен. Батько Єлизавети – король Георг VI надав йому кілька титулів, таких як барон Грінвіч та герцог Единбурзький. У шлюбі пара прожила понад 74 роки, перш ніж принц Філіп помер у квітні 2021 року.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / © Associated Press
Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Associated Press

Дядько королеви Єлизавети II – король Едуард VIII так і не був коронований через те, що вирішив зректися трону, на якому пробув менше року. Едуард був закоханий в американку Волліс Сімпсон і хотів одружитися з нею, але парламент і англіканська церква йому не дозволили. "Я вважаю за неможливе нести важкий тягар відповідальності і виконувати свої обов'язки короля, як я хотів би, без допомоги та підтримки жінки, яку я кохаю", — сказав він у своїй офіційній заяві 1936 року.

Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон, Франція 1951 рік / © Getty Images
Король Едуард VIII та Волліс Сімпсон, Франція 1951 рік / Getty Images

За багато років до того, як японська принцеса Мако була змушена відмовитися від свого титулу, інша японська принцеса — принцеса Саяко — єдина дочка імператора Акіхіто, зробила те ж саме. Коли вона вийшла заміж за простолюдина Йошики Курода, то залишила імператорський будинок і всі пов'язані з ним блага.

Принцеса Саяко та Йошики Курода / © Getty Images
Принцеса Саяко та Йошики Курода / Getty Images

Принц Фрізо Оранський-Нассау – син принцеси Беатрікс та брат короля Нідерландів Віллема-Олександра втратив свій титул принца 2004 року, і виною тому став шлюб із підприємницею Мейбл Віссе-Сміт. Уряд Нідерландів на чолі з прем'єр-міністром Яном Петером Балкененде відмовився вимагати у парламенту дозвіл на цей шлюб. Це було безпосередньо пов'язано зі скандальним знайомством між Мейблом і Класом Брейнсмою — нідерландським "хрещеним батьком" наркоторгівлі вбитим 1991 року.

Принц Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / © Getty Images
Принц Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Getty Images

Незважаючи на це, Фрізо та Мейбл одружилися 24 квітня 2004 року в Делфті, і Фрізо втратив права на нідерландський престол. Фрізо також зберіг в особистому порядку титули "принц Орансько-Нассауський" та "його королівська високість", але його діти вже не носять цих титулів і не називаються принцесами. 17 лютого 2012 року Фрізо потрапив під лавину на гірськолижному курорті і з цього дня, і аж до смерті через півтора роки перебував у комі. 12 серпня 2013 року було оголошено, що принц Фрізо помер через ускладнення, пов'язані з ушкодженням головного мозку.

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