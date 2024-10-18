Відмовився від символу кохання: чому принц Вільям не носить обручку

А що ж до самого принца Уельського, чому він відмовився від символу кохання у день їхнього весілля 2011 року.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Ще напередодні весілля пари 29 квітня 2011 року представник палацу повідомив виданню People, що "Відповідно до бажання пари буде лише одна обручка". У день весілля принц одягнув на палець своєї нареченої золоту обручку з валлійського золота, які традиційно носять усі королівські наречені, але сам відмовився носити прикрасу.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Принц Вільям не повністю порушує королівську традицію, не одягаючи обручку — його дід принц Філіп, одружений з королевою Єлизаветою протягом 73 років до своєї смерті в квітні 2021 року, не носив обручку. А ось його батько король Чарльз носить обручку на мізинці під своїм улюбленим золотим перстнем-печаткою.

Весілля Кейт и Вільяма / Фото: Associated Press

Молодший брат Вільяма – принц Гаррі – носить обручку з платини, яку вдягнув у день весілля з Меган Маркл 19 травня 2918 року і ніколи її не знімає на публіці.

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