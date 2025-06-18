Відмовилася в останню хвилину: чому принцеса Кейт не приїхала в Аскот

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Спочатку передбачалося, що принцеса Уельська відвідає другий день Королівських кінних перегонів в Аскоті.

Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса Уельська не приєднається до короля і принца Вільяма на Королівських кінних перегонах в Аскоті в середу після того, як був опублікований список, в якому принцеса була вказана як гостя, яка разом з принцом Вільямом їде в другому екіпажі.

Принц Вільям / © Associated Press

Палац не пояснив, через що сталася така плутанина в інформації, ймовірно, це просто була помилка в наданій публічній інформації або Кейт відмовилася від участі в останню хвилину. Її відсутність на змаганнях пов’язана мабуть з тим, що раніше палац говорив, що Кейт повертатиметься до королівських обов’язків поступово.

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Нагадаємо, у суботу Кетрін відвідала Trooping the Colour разом із членами королівської родини, а минулого тижня провела сольний захід у V&A East Storehouse, новому музеї у Східному Лондоні.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

Сьогодні в Аскот приїхала її мати Керол Міддлтон зі своєю невісткою Алізе Тевене, а також з’явилися король Чарльз та королева Камілла, принцеса Анна, Зара Тіндалл та герцогиня Единбурзька Софі.

Керол Міддлтон і Алізе Тевене / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Ми зібрали для вас образи молодої мачухи принцеси Діани в Аскоті на кінних перегонах.