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Відмовилася в останню хвилину: чому принцеса Кейт не приїхала в Аскот
Принцеса Уельська в останній момент відмовилася від участі у другому дні Royal Ascot.
Спочатку передбачалося, що принцеса Уельська відвідає другий день Королівських кінних перегонів в Аскоті.
Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса Уельська не приєднається до короля і принца Вільяма на Королівських кінних перегонах в Аскоті в середу після того, як був опублікований список, в якому принцеса була вказана як гостя, яка разом з принцом Вільямом їде в другому екіпажі.
Палац не пояснив, через що сталася така плутанина в інформації, ймовірно, це просто була помилка в наданій публічній інформації або Кейт відмовилася від участі в останню хвилину. Її відсутність на змаганнях пов’язана мабуть з тим, що раніше палац говорив, що Кейт повертатиметься до королівських обов’язків поступово.
Нагадаємо, у суботу Кетрін відвідала Trooping the Colour разом із членами королівської родини, а минулого тижня провела сольний захід у V&A East Storehouse, новому музеї у Східному Лондоні.
Сьогодні в Аскот приїхала її мати Керол Міддлтон зі своєю невісткою Алізе Тевене, а також з’явилися король Чарльз та королева Камілла, принцеса Анна, Зара Тіндалл та герцогиня Единбурзька Софі.
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