Відмовилася від королівських діамантів: розглядаємо сережки принцеси Кейт за 7 тисяч гривень

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Кейт Міддлтон вкотре довела, що вона дотримується модних трендів, попри строгий королівський протокол. Принцеса одягла до стильного уділового костюма масивний золотий ланцюжок від бренду Laura Lombardi, а також золоті сережки від Carousel Jewels. Ці сучасні прикраси продемонстрували відхід від класичних королівських коштовностей із діамантами та іншими каменями.

Сережки Кейт повністю зроблені вручну і добре вписалися в образ. Вартість такої прикраси майже 156 євро (7 458 грн). Вони виготовлені зі срібла 925 проби та вкриті 22-каратним золотом. Прикрашають сережки напівдорогоцінні натуральні камені синього та білого кольорів.

Сережки принцеси Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про сережки, у яких принцеса з’явилася на різдвяному заході у Сандрінгемі. Тоді вона доповнила своє смарагдове вбрання сережками з блакитними топазами у формі щита, які були від бренду Robinson Pelham.

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Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images