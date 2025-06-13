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Відмовилася від королівських діамантів: розглядаємо сережки принцеси Кейт за 7 тисяч гривень
Принцеса Кейт — унікальна особистість, яка вміє привернути увагу не лише вчинками, але і своїми аксесуарами. Цього разу усі погляди були спрямовані на її стильні сережки.
Кейт Міддлтон вкотре довела, що вона дотримується модних трендів, попри строгий королівський протокол. Принцеса одягла до стильного уділового костюма масивний золотий ланцюжок від бренду Laura Lombardi, а також золоті сережки від Carousel Jewels. Ці сучасні прикраси продемонстрували відхід від класичних королівських коштовностей із діамантами та іншими каменями.
Сережки Кейт повністю зроблені вручну і добре вписалися в образ. Вартість такої прикраси майже 156 євро (7 458 грн). Вони виготовлені зі срібла 925 проби та вкриті 22-каратним золотом. Прикрашають сережки напівдорогоцінні натуральні камені синього та білого кольорів.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про сережки, у яких принцеса з’явилася на різдвяному заході у Сандрінгемі. Тоді вона доповнила своє смарагдове вбрання сережками з блакитними топазами у формі щита, які були від бренду Robinson Pelham.