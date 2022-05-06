Відновлюють свою роботу: нові релізи фільмів у кінотеатрах

Уже від травня можна буде переглянути нові кінорелізи.

Від травня 2022 року в компанії B&H Film Distribution виходять у прокат нові кінорелізи. Зокрема, в українських кінотеатрах можна буде переглянути наступні фільми:

"Белфаст" від 12.05.2022

Стрічка заснована на особистому досвіді режисера Кеннета Брани. Дев’ятирічний хлопець змушений вчитися жити у світі, який в одну мить став іншим. Усе, до чого він звик, ніколи не буде таким, як раніше. Незмінними залишаються лише радість, сміх, музика та справжня магія кіно.

"Швидка" від 19.05.2022

Новий трилер від режисера Майкла Бея. Щоб врятувати дружину від хвороби, заслужений ветеран звертається по допомогу до прийомного брата злочинця. Пограбувати банк та зірвати багатомільйонний куш видається вдалою ідеєю… Та коли все піде не за планом, героям не залишиться нічого іншого, окрім як викрасти швидку з двома заручниками всередині.

"Поганці" від 02.06.2022

Захоплива анімаційна пригода від DreamWorks. П’ятеро дуже поганих героїв вирішують здійснити пограбування, яке має увійти в історію.

Окрім того, вже у червні глядачі зможуть переглянути фантастичний екшн "МОРБІУС" з Джаредом Лето у головній ролі.

Також у прокаті й надалі йтимуть повторні релізи компанії. Інформацію щодо сеансів буде розміщено на сайтах кінотеатрів.

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