Відома казахська домбристка проникливо виконала "Ой, у лузі червона калина..."

Гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." не співає зараз лише лінивий. Або той, хто взагалі не знає, що відбувається в Україні.

З легкої руки лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, який виконав композицію ще у лютому стоячи на Софійській площі, її переспівують у багатьох містах та країнах, демонструючи свою підтримку Україні під час війни.

Відома казахська домбристка, Заслужена артистка Республіки Казахстан, Айгуль Улкенбаєва зіграла цю мелодію на домбрі – казахському народному двострунному щипковому музичному інструменті.

Раніше ми розповідали, як у церкві у Варшаві священик увімкнув на колонці пісню "Ой, у лузі червона калина..." і сам співав та пританцьовував під неї. Підспівували і парафіяни.

А також співачка з німецького Ахена Марлейн Маас виконала гімн Січових Стрільців чотирма мовами — українською, німецькою, англійською та французькою.

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