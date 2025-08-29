Відомі люди на прем’єрі фільму "2000 метрів до Андріївки": Мстислав Чернов, Сергій Притула, Марічка Падалко та інші

Сергій Притула і Мстислав Чернов

Реклама

У кінотеатрі «Оскар» відбулася прем’єра документального фільму Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Оскароносний режисер і лауреат Пулітцерівської премії разом із оператором стрічки Алексом Бабенком презентували глядачам історію звільнення села під Бахмутом.

Алекс Бабенко і Мстислав Чернов

На захід завітали відому українці: громадський діяч і телеведучий Сергій Притула, парамедикиня Юлія «Куба» Сідорова, ведучі 1+1 Марічка Падалка і Соломія Вітвіцька, ветеран Олександр Терен, бойова медикиня Катерина Галушка, режисерка Ірина Цілик, співак Олег «Фагот» Михайлюта, режисер Олег Сенцов, режисерка Тоня Ноябрьова, співачка Анна Завальська та інші.

Сергій Притула і Мстислав Чернов

Марічка Падалко

Мстислав Чернов та Олег Сенцов

Олександр Терен

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

Тоня Ноябрьова

Анна Завальська

Про фільм:

Реклама

У кадрі — невелике село Андріївка за десять кілометрів від Бахмута, яке у 2023 році опинилося в центрі запеклих боїв українського контрнаступу. Від його звільнення Третю окрему штурмову бригаду відділяє лише два кілометри лісосмуги, густо замінованої й укріпленої ворогом. Колишні цивільні, що стали військовими, крок за кроком долають цей смертельно небезпечний простір, виборюючи кожен метр, аби повернути Україні її землю.

«Цей фільм став символом не лише надії, а й пам’яті. Він змінювався, поки ми його знімали і монтували, і тепер має ще одну важливу функцію — нагадати, що наша земля має ціну. Її платять люди, які віддають за свою землю все. Ціль нашого фільму не тільки закарбувати пам’ять про військових і віддати шану тим, хто зараз боронить землю, а зблизити наше суспільство, адже цей фільм про дистанцію. Для нас велика честь представляти сьогодні цей фільм, і ми б хотіли, щоб поряд із нами були усі наші герої, які зараз воюють на передовій. Дякуємо всім військовим, які боронять наш дім і завдяки яким ми живі», — сказав Мстислав Чернов під час прем’єри.

«2000 метрів до Андріївки» — друга повнометражна робота режисера й журналіста AP Мстислава Чернова, відзначеного «Оскаром», Пулітцером та BAFTA. Разом з оператором і ко-продюсером Алексом Бабенком він задокументував звільнення села під Бахмутом. Саундтрек написав дворазовий лауреат «Греммі» Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).



