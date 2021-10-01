Відомий британський шефкухар поділився приємним спогадом про принцесу Діану

Принцеса Уельська Діана загинула 24 роки тому, але пам'ять про неї живе в серцях багатьох людей досі.

Британський шефкухар Гордон Рамзі назвав принцесу Діану однією з найбільш люб'язних членів королівської сім'ї, яких він коли-небудь зустрічав. Гордон мав честь готувати для багатьох знаменитостей, але каже, що принцеса Уельська перевершувала їх всіх.

54-річний шефкухар і ресторатор, власник кількох зірок Мішлен, наразі грає головну роль в британському телевізійному документальному серіалі "Подорож Гордона Рамзі, Джино і Фреда ...", в якому Рамзі досліджує кулінарні шедеври грецьких островів разом з іншими гурманами-знаменитостями Джино Д'Акампо і Фредом Сірієйксом.

Гордон Рамзі / Associated Press

В одному з епізодів шоу ITV Рамзі вихваляв покійну принцесу Діану, назвавши їжу, яку він колись готував для Діани ще в 90-х роках в ресторані Chelsea Aubergine, "найкращою їжею", яку він коли-небудь готував", — пише The Independent. Це була закуска з пресованої цибулі-порею і основна страва з морського окуня. Рамзі згадує, що спілкування з принцесою було дуже приємним, Діана була однією з найбільш люб'язних членів королівської сім'ї, яких, як він зазначив, йому доводилося колись зустрічати.

Принцеса Діана / Associated Press

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Принцеса Уельська Діана (11 фото)

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