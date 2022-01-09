Відпочили на гірськолижному курорті: чоловік принцеси Беатріс поділився фотографією

Нещодавно сестри Йоркські повернулися із зимового відпочинку, який провели на швейцарському курорті Верб'є.

Чоловік принцеси Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моції поділився в Instagram Stories знімком, який зробив під час відпустки. Моцці відпочивав разом із дружиною Беатріс та двома дітьми – сином Крістофером (його в сім'ї називають Вульфі) та донькою Сієнною.

Едо завантажив у сторіс фотографію засніжених дерев у альпійському селі. Зазначимо, на престижному швейцарському курорті до Беатріс та Едоардо приєдналися мати Беатріс, Сара Йоркська, а також молодша сестра, принцеса Євгенія, та її чоловік Джек Бруксбенк.

Едоардо Мапеллі-Моцці поділився фото / Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Йорки насолоджуються зимовими канікулами у Верб'є, відколи принцеси були маленькими. Хоча раніше повідомлялося, що Сара та її колишній чоловік принц Ендрю виставили на продаж своє розкішне помешкання, шале Helora, за 18,6 мільйона фунтів стерлінгів, лише через шість років після покупки. Кажуть, фінансові справи у Ендрю йдуть не дуже добре, це пов'язано із сексскандалом та судовими розглядами, які продовжуються.

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