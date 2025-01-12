Відпочили в горах: Джеймс Міддлтон опублікував милі кадри із зимової відпустки з дружиною та сином

Джеймс Міддлтон опублікував у Instagram фотографії з їхньої нещодавньої пригоди на лижах з Алізе та їхнім однорічним сином Ініко і написав про те, як він справляється з "січневою нудьгою".

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

"Інший тип січневої хандри ...", — почав Джеймс карусель в Instagram, яка відкрилася чарівною фотографією Ініго на лижах! На знімку малюка зазнімковано у зимовому костюмі на вершині гори. Поруч були дві із шести собак сім'ї, решту можна було побачити на інших фотографіях.

Ініго Міддлтон із собаками / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

"Січнева нудьга раніше сильно на мене нападала ... і якоюсь мірою вона досі на мене нападає — наслідки святкового сезону, що тривали, і довгі темні ночі в поєднанні з надмірно амбітними новорічними рішеннями змушують мене відчувати, що я ледве виживаю, а це лише початок року...", — написав Джеймс. "Але кілька років тому я встановив для себе нову мантру, натхненну моїми собаками. Не витрачайте кожну хвилину на думки про те, що буде, або про те, що було в минулому. Минуле недосконале, майбутнє теж недосконале — сприймайте кожен день, як новий, і ви зможете з хвилюванням дивитися у майбутнє… минуле не матиме нічого проти!", — написав Джеймс.

Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Він показав, як провів відпустку зі своєю дружиною, сином та собаками, а його підписники були в захваті від фотографій, якими з ними поділився Джеймс.

Алізе Тевене з сином Ініго / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Нагадаємо, Кейт та Вільям Уельські проводять відпустку у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе та сином Ініко / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

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