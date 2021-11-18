Відпочинок та жодних публічних зустрічей: чим займатиметься Єлизавета II у зимові місяці

Які плани королеви на найближчі місяці?

Вчора ми побачили королеву Єлизавету ІІ під час аудієнції у палаці. Монархиня має гарний вигляд, але оскільки її лікарі рекомендують їй відпочинок, розклад королеви на найближчі кілька місяців було змінено.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Цього тижня королева виконуватиме легкі королівські обов'язки у Віндзорському замку, де вона мешкає. Вже відомо, що до кінця року для монархині не заплановано жодних великих громадських заходів.

Традиційно у грудні Єлизавета II влаштовує блискучий щорічний прийом дипломатичного корпусу, де з'являються й інші члени сім'ї – принц Чарльз, герцогиня Камілла, принц Вільям та герцогиня Кетрін. Зазвичай, такий прийом налічує понад 1000 гостей, але ще не підтверджено, чи відбудеться захід цього року, пише Hello!

Також у грудні Єлизавета II записує свою різдвяну промову, яку транслюють на телебаченні на Різдво – 25 грудня. Приблизно в цей час Єлизавета II влаштовує різдвяний обід для своєї сім'ї, а потім їде до Сандрінгема, де перебуває аж до лютого.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зазвичай королеву завжди фотографують, коли вона прибуває на вокзал Кінгс-Лін поїздом. До Лондона Єлизавета II традиційно не повертається до 6 лютого – це день смерті її батька короля Георга VI і день, коли вона очолила трон. 2022 року монархиня відсвяткує платиновий ювілей – 70 років свого правління.

Королева Єлизавета II в Сандрінгемі / Associated Press

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