Відпочиває на Міконосі: папараці заскочили Ілона Маска у компанії дружини свого друга

Ілон Маск відпочиває зараз на грецькому острові Міконос. Там папараці його заскочили у компанії гарної темноволосої незнайомки під час прогулянки на човні. Прихильники навіть подумали, що це нова пасія мільярдера.

Ілон Маск / Фото: Getty Images

Виявилося, що незнайомка – це дружина друга Маска, гендиректора компанії Endeavor та відомого голлівудського агента Арі Емануеля – дизайнерка і засновниця бренду STAUD Сара Стаудінгер. Ілон саме з ними поїхав у відпустку.

Ілон Маск / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина Маска - акторка Наташа Бассет – кинула його після того, як дізналася, що його колега народила йому близнюків. Хлопчики з'явилися на світ у листопаді 2021 року. Тепер у Маска дев'ятеро дітей. З'ясувалося, що близнюки народилися за кілька тижнів до того, як у Маска та Граймс народилася друга дитина – донька Екса Дарк Сідерель (Exa Dark Siderael), яку називають Y.

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