Відпочиває на пляжі: Тіна Кунакі блиснула фігурою в купальнику

Тіна Кунакі і Венсан Кассель мають традицію, яку вони не порушують кожен грудень.

Новий рік та зимові місяці подружжя з дочкою традиційно проводять у Бразилії, де у них є будинок. Тіна не втрачає можливості поділитися новими фото в купальниках, іноді папараці знімають їх на пляжі.

На нових кадрах, якими модель вже встигла поділитися в Instagram і сторіс вона якраз зображена на пляжі. На одному з фото Кунакі позує лежачи на пляжі в чорному купальнику, що підкреслює її фігуру.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

У строріс дівчина запостила кілька інших кадрів, зокрема в кавовому бікіні, демонструючи свої форми з найкращих ракурсів. А також зробила селфі великим планом із сонцезахисними окулярами на очах.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

Вчора ми показували, як Тіна Кунакі вбирала вдома ялинку і робила це в короткому хутряному одязі.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

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