ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Відпочивають у Греції: який вигляд має вілла нідерландської королівської родини

Члени нідерландської королівської родини проводять свою літню відпустку у Греції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Нідерландська королівська родина

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима та троє дочок пари — принцеси Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана швидше за все відпочивають у їхньому грецькому маєтку — віллі в Краніді. 2012 року тоді ще принц Оранський купив цю приголомшливу розкішну віллу на грецькому Пелопоннесі для своєї родини.

Це прекрасний білий будинок для відпочинку з синіми віконницями в чудовому місці на березі затоки Доруфі. Ця розкішна вілла повністю обладнана і може похизуватися краєвидом на море: вона розташована на березі затоки Арголіда. Сім’я може виходити до моря прямо із саду.

Вілла в Краніді / © Getty Images

Вілла в Краніді / © Getty Images

Будинок спочатку спроєктував німецький фотограф Манфред Рікер. Він відомий рекламний фотограф, який знімав на своїй віллі рекламу для таких брендів, як Porsche та Mercedes. Віллем-Олександр та Максима заплатили за віллу близько 4,5 мільйонів євро. Вілла розташована неподалік Порто-Гелі, на західній стороні Краніді, на півострові Пелопоннес, пише modekoninginmaxima.nl.

Неподалік розташований вертолітний майданчик, що належить родині Дрісманн, з якою нідерландська королівська родина товаришує. У Порто-Гелі є чудова гавань, де швартуються яхти. Цілком імовірно, що тут регулярно швартується яхта королівського подружжя «Альма».

Королівська родина Нідерландів / © Associated Press

Королівська родина Нідерландів / © Associated Press

Також нещодавно стало відомо, що іспанські король Філіп VI та королева Летиція з дочками вирушили до Греції до нідерландського короля та королеви, щоб разом відпочити. Сім’ї давно близько дружать.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie