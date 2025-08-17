- Дата публікації
Відпочивають у Греції: який вигляд має вілла нідерландської королівської родини
Члени нідерландської королівської родини проводять свою літню відпустку у Греції.
Король Віллем-Олександр, королева Максима та троє дочок пари — принцеси Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана швидше за все відпочивають у їхньому грецькому маєтку — віллі в Краніді. 2012 року тоді ще принц Оранський купив цю приголомшливу розкішну віллу на грецькому Пелопоннесі для своєї родини.
Це прекрасний білий будинок для відпочинку з синіми віконницями в чудовому місці на березі затоки Доруфі. Ця розкішна вілла повністю обладнана і може похизуватися краєвидом на море: вона розташована на березі затоки Арголіда. Сім’я може виходити до моря прямо із саду.
Будинок спочатку спроєктував німецький фотограф Манфред Рікер. Він відомий рекламний фотограф, який знімав на своїй віллі рекламу для таких брендів, як Porsche та Mercedes. Віллем-Олександр та Максима заплатили за віллу близько 4,5 мільйонів євро. Вілла розташована неподалік Порто-Гелі, на західній стороні Краніді, на півострові Пелопоннес, пише modekoninginmaxima.nl.
Неподалік розташований вертолітний майданчик, що належить родині Дрісманн, з якою нідерландська королівська родина товаришує. У Порто-Гелі є чудова гавань, де швартуються яхти. Цілком імовірно, що тут регулярно швартується яхта королівського подружжя «Альма».
Також нещодавно стало відомо, що іспанські король Філіп VI та королева Летиція з дочками вирушили до Греції до нідерландського короля та королеви, щоб разом відпочити. Сім’ї давно близько дружать.