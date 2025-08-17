Відпочивають у Греції: який вигляд має вілла нідерландської королівської родини

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима та троє дочок пари — принцеси Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана швидше за все відпочивають у їхньому грецькому маєтку — віллі в Краніді. 2012 року тоді ще принц Оранський купив цю приголомшливу розкішну віллу на грецькому Пелопоннесі для своєї родини.

Це прекрасний білий будинок для відпочинку з синіми віконницями в чудовому місці на березі затоки Доруфі. Ця розкішна вілла повністю обладнана і може похизуватися краєвидом на море: вона розташована на березі затоки Арголіда. Сім’я може виходити до моря прямо із саду.

Вілла в Краніді / © Getty Images

Будинок спочатку спроєктував німецький фотограф Манфред Рікер. Він відомий рекламний фотограф, який знімав на своїй віллі рекламу для таких брендів, як Porsche та Mercedes. Віллем-Олександр та Максима заплатили за віллу близько 4,5 мільйонів євро. Вілла розташована неподалік Порто-Гелі, на західній стороні Краніді, на півострові Пелопоннес, пише modekoninginmaxima.nl.

Неподалік розташований вертолітний майданчик, що належить родині Дрісманн, з якою нідерландська королівська родина товаришує. У Порто-Гелі є чудова гавань, де швартуються яхти. Цілком імовірно, що тут регулярно швартується яхта королівського подружжя «Альма».

Королівська родина Нідерландів / © Associated Press

Також нещодавно стало відомо, що іспанські король Філіп VI та королева Летиція з дочками вирушили до Греції до нідерландського короля та королеви, щоб разом відпочити. Сім’ї давно близько дружать.