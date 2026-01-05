- Дата публікації
Відпочиває на гірськолижному курорті: леді Амелія Віндзор показала, як проводить зимові канікули
Леді Амелія Віндзор опублікувала в Instagram серію фотографій та показала, як вона проводить зимові канікули.
Відпочиває Амелія на відомому популярному швейцарському гірськолижному курорті Клостерс, улюбленому місці для відпочинку у багатьох членів британської королівської родини.
Дівчина показала кілька фотографій та відео з гірських схилів, свій зимовий лук і написала:
«Блискає в снігу ❄️ 🐝 ❤️🤍».
Для прогулянки в горах леді Амелія Віндзор обрала жовту куртку та чорні штани, також одягла високі вовняні шкарпетки, теплий светр та замшеві чоботи.
З ким відпочиває Амелія вона не показала, але наприкінці минулого року з'явилася інформація про заручини аристократки і можемо припустити, що вона відпочиває зі своїм коханим — забудовником Оллі Льюїсом.