Відпочиває на гірськолижному курорті: леді Амелія Віндзор показала, як проводить зимові канікули

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Відпочиває Амелія на відомому популярному швейцарському гірськолижному курорті Клостерс, улюбленому місці для відпочинку у багатьох членів британської королівської родини.

Дівчина показала кілька фотографій та відео з гірських схилів, свій зимовий лук і написала:

«Блискає в снігу ❄️ 🐝 ❤️🤍».

Для прогулянки в горах леді Амелія Віндзор обрала жовту куртку та чорні штани, також одягла високі вовняні шкарпетки, теплий светр та замшеві чоботи.

З ким відпочиває Амелія вона не показала, але наприкінці минулого року з'явилася інформація про заручини аристократки і можемо припустити, що вона відпочиває зі своїм коханим — забудовником Оллі Льюїсом.

