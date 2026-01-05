ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Відпочиває на гірськолижному курорті: леді Амелія Віндзор показала, як проводить зимові канікули

Леді Амелія Віндзор опублікувала в Instagram серію фотографій та показала, як вона проводить зимові канікули.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Відпочиває Амелія на відомому популярному швейцарському гірськолижному курорті Клостерс, улюбленому місці для відпочинку у багатьох членів британської королівської родини.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Дівчина показала кілька фотографій та відео з гірських схилів, свій зимовий лук і написала:

«Блискає в снігу ❄️ 🐝 ❤️🤍».

Леді Амелія Виндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Для прогулянки в горах леді Амелія Віндзор обрала жовту куртку та чорні штани, також одягла високі вовняні шкарпетки, теплий светр та замшеві чоботи.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

З ким відпочиває Амелія вона не показала, але наприкінці минулого року з'явилася інформація про заручини аристократки і можемо припустити, що вона відпочиває зі своїм коханим — забудовником Оллі Льюїсом.

Видео леді Амелії Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Видео леді Амелії Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Відео леді Амелії Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie