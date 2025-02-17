Відпустка по-королівськи: де проводять зимові канікули Кейт та Вільям Уельські

Через відпустку принц Вільям пропустив церемонію вручення премій BAFTA у Лондоні, хоча є президентом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.

Принц Вільям, принцеса Кейт і троє їхніх дітей — Джордж, Шарлотта і Луї вирушили на Кариби і зараз насолоджуються теплим сонцем на улюбленому острові принцеси Маргарет — Мюстік.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет любила відпочивати у своїй оселі Les Jolies Eaux, саме цей кадр було зроблено у квітні 1976 року.

А Вільям, Кейт і діти зупинилися в приголомшливому маєтку з чотирма спальнями Villa Antilles, що належить другові Вільяма — Ендрю Данну.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Також ми показували, як на Мюстіку відпочивала королева Єлизавета II. Вона приїжджала у відпустку зі своїм чоловіком принцом Філіпом наприкінці 70-х.

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II на острові Мюстік / Фото: Getty Images

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