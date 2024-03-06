Відпустка по-королівськи: де відпочиває Камілла – дружина короля Чарльза

Це пов'язано з тим, що дружина монарха мала дуже завантажений графік роботи весь минулий місяць. Зараз Її Величність проводить час із чоловіком у Сандрінгемі та повернеться до виконання громадських обов'язків наступного понеділка.

І хоча Камілла відпочиває від королівських обов'язків, вона все одно приділятиме час Чарльзу і, можливо, разом вони займуться улюбленою справою — садівництвом.

Королева Камілла та король Чарльз з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

"Вона бере відпустку, щоб провести час за читанням Чарльзу і поратися з ним у саду — іншими словами, буде зайнятою зі своїм чоловіком", — каже королівський письменник Том Квінн.

Як пише express королева Камілла взяла участь у 13 королівських заходах від того часу, як у Чарльза діагностували рак, і їй аплодують за її старанність та працездатність.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А 11 березня королева відвідає службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві, на якій король Чарльз також не буде.

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