Відпустка закінчилася: Меган і Гаррі заскочили папараці в аеропорту Атланти

Папараці вдалося зробити свіжі фото герцога та герцогині Сассекських, коли вони поверталися із короткої відпустки.

Вихідними Меган Маркл та принц Гаррі були помічені під час прогулянки набережною на крихітному острові Кануан у Сент-Вінсенті та Гренадінах. Після відпочинку подружжя вирушило до Атланти.

На ексклюзивних фотографіях Daily Mail видно, як королівське подружжя виходить з літака і залишає злітно-посадкову смугу, де їх зустрічають співробітники та агенти митного та прикордонного патруля США.

Меган одягнена в чорну максісукню та ляпанці, на обличчі у неї сонцезахисні окуляри, на шиї шарф, а волосся зібране в низький пучок. Меган явно підготувалася до прохолодної погоди.

Невідомо, чи їздили Гаррі і Меган до Атланти, де, як відомо, їхній близький друг Тайлер Перрі має власну величезну студію, на роботу чи на відпочинок.

Меган Маркл та принц Гаррі на "Іграх" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, пара мала кілька напружених робочих тижнів до цього. Спочатку " Ігри Нескорених" у Німеччині, а після декілька заходів у Нью-Йорку, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я.

Герцог і герцогиня Сасекські в Нью-Йорку / Фото: Associated Press

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