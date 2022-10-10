Одразу зрозуміло, хто тут "зірка": нове портретне фото Меган та Гаррі розкритикували

Нещодавно в соцмережах було опубліковано кілька нових фотографій принца Гаррі та Меган, герцогині Сассекської. Знімки зробив фотограф Місан Гарріман. А експерти одразу почали їх коментувати.

Одразу кілька королівських коментаторів дали характеристику цих світлин. Кадри були зроблені в день церемонії One Young World, 6 вересня, у Манчестері. Цього ж дня, до речі, королева Єлизавета II з'явилася на своєму останньому публічному заході.

На кольоровому знімку Меган у червоній блузці та штанах зі стрілками від екологічного бренду Another Tomorrow зазнімкована трохи попереду Гаррі та тримає чоловіка за руку. У неї серйозний вигляд і вона дивиться просто в камеру, в той час як Гаррі має трохи збентежений вигляд.

Експерт Річард Іден припустив, що Меган цим знімком ще раз заявила, хто тут зірка. В розмові з Palace Confidential пан Іден сказав: "Я думаю, що це дуже показова фотографія, чи не так? Вона показує їх розслабленими, але подивіться, хто в центрі уваги? Це вона. Можливо, ви пам'ятаєте ту обкладинку, яку вони зробили для журналу Time, де Гаррі знову був позаду Меган. І це немовби перевернуто з ніг на голову, тому що зіркою має бути син короля, але насправді це Меган", — заявив експерт, пише express.

А ось королівська редакторка Daily Mail Ребекка Інгліш запропонувала парі натомість зосередитися на демонстрації рівноцінних стосунків, замість того, щоб виділяти будь-кого з них. "Я не згодна з тим, що син короля має бути зіркою. Я дійсно думаю, що ці стосунки є рівноправними".

Ще одна експертка з мови тіла Катя Луазель припустила, що на фотографії виділяється Меган, тому що саміт One Young World Summit був "моментом для Меган", оскільки герцогиня співпрацює з організацією One World від 2014 року.

Багато експертів мають спільну думку, що герцог Сассекський обрав роль людини, яка підтримує свою дружину на цьому заході.

Меган і Гаррі в Манчестері / Фото: Associated Press

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