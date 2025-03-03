Відсутність костюма не стала проблемою: король Чарльз тепло привітав Володимира Зеленського у Сандрінгемі

Британський монарх підтримав президента України після скандалу в Білому домі.

У неділю президент України Володимир Зеленський прибув до Норфолка, щоб зустрітися у Сандрінгемському палаці з королем Чарльзом III.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Він був у чорному лаконічному джемпері та чорних штанях, а також взутий у чорні черевики — практично в такому ж образі Зеленський був присутній і на зустрічі з президентом США в Овальному кабінеті у Білому домі напередодні у суботу. Король Чарльз одягнув сірий костюм, сорочку й краватку, а взутий був у лаковані туфлі.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський та король Чарльз усміхалися, потискуючи одне одному руки і позуючи для фотографій біля королівського особняка, також Чарльз поплескав Зеленського по руці під час вітання. Очевидно, короля не збентежила відсутність костюма у президента країни, де йде війна.

У Instagram президент Зеленський лаконічно написав під фото:

"Вдячний Його Величності Королю Чарльзу ІІІ за аудієнцію".

Король Чарльз III та Володимир Зеленський у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Знімки з'явилися на офіційній сторінці короля в соцмережах.

"Сьогодні ввечері Його Величність Король прийняв президента України @zelenskyy_official у Сандрінгемському палаці", — йшлося у підписі.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як під час Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль з'явився у Білому домі на третій рік війни не в костюмі.

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