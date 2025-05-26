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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Відсвяткувала день народження: нідерландський палац поділився новим фото принцеси Лаурентін

25 травня принцесі Нідерландів Лаурентін виповнилося 59 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Лаурентін

Принцеса Лаурентін / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Лаурентін — це дружина принца Костянтина, молодшого брата короля Віллема-Олександра. З нагоди її народження королівський палац в Instagram опублікували нове портретне фото.

На знімку принцеса зображена в чорній сукні зі смугастим коміром і подолом. Її волосся було уккладене, у вухах сережки-висячки, на обличчі легкий макіяж та червоний манікюр.

Принцеса Лаурентін / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Лаурентін / © Instagram королівської родини Нідерландів

«Принцеса Лаурентін святкує свій 59-й день народження», — йдеться у повідомленні палацу.

Нагадаємо, у повсякденному житті принцеса полюбляє з’являтися на публіці в яскравих аутфітах і обожнює різні великі аксесуари. В одному з таких Лаурентін відвідувала бутик своєї дочки у Гаазі.

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

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