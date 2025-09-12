ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Відсвяткували четверту річницю: Джеймс Міддлтон показав неопубліковані раніше фото зі свого весілля з Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене 11 вересня відсвяткували четверту річницю весілля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Instagram Джеймса Міддлтона

Вони одружилися у вересні 2021 року у Франції, звідки родом Алізе.

Брат принцеси Уельської Кейт у день річниці опублікував фотографії зі свого весілля з Алізе, які раніше не показував публіці.

До двох знімків він додав зворушливе послання англійською та французькою мовами.

«З рычницею, Алізе! Je t’aime de plus en plus chaque jour», що в перекладі означає «Я люблю тебе все сильніше з кожним днем».

Алізе Тевене і Джеймс Міддлтон у день свого весілля / © Instagram Джеймса Міддлтона

Алізе Тевене і Джеймс Міддлтон у день свого весілля / © Instagram Джеймса Міддлтона

На першому фото щаслива пара залишає місце весілля під дощем із конфетті. Друге фото — чудовий романтичний кадр, де вони, тримаючись за руки, йдуть піщаним пляжем на тлі гарного заходу сонця.

Їхнє весілля відбулося 11 вересня у місцевій мерії Борм-ле-Мімоза у присутності сім’ї та друзів, включаючи принцесу Кейт та принца Вільяма, Піппу Міддлтон та Джеймса Меттьюза. Це було тихе камерне весілля у стилі бохо. Наречена була в сукні з відкритими плечима і вишивкою, а її світле волосся було трохи заколоте шпилькою і решта їхньої частини вільно спадала на плечі. Це була сукня з гардеробу її свекрухи — Керол Міддлтон, про що Алізе розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналу Hello!

Алізе Тевене і Джеймс Міддлтон у день свого весілля / © Instagram Джеймса Міддлтона

Алізе Тевене і Джеймс Міддлтон у день свого весілля / © Instagram Джеймса Міддлтона

«Моє „щось“ було позичено у моєї свекрухи Керол, яка востаннє одягала її 41 рік тому, у день свого весілля в червні 1980 року», — сказала вона.

Очевидно, мамі Джеймса Міддлтона приємно було позичити свою особливу сукню невістці.

Керол Міддлтон / © Associated Press

Керол Міддлтон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie