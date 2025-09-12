Відсвяткували четверту річницю: Джеймс Міддлтон показав неопубліковані раніше фото зі свого весілля з Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Instagram Джеймса Міддлтона

Вони одружилися у вересні 2021 року у Франції, звідки родом Алізе.

Брат принцеси Уельської Кейт у день річниці опублікував фотографії зі свого весілля з Алізе, які раніше не показував публіці.

До двох знімків він додав зворушливе послання англійською та французькою мовами.

«З рычницею, Алізе! Je t’aime de plus en plus chaque jour», що в перекладі означає «Я люблю тебе все сильніше з кожним днем».

На першому фото щаслива пара залишає місце весілля під дощем із конфетті. Друге фото — чудовий романтичний кадр, де вони, тримаючись за руки, йдуть піщаним пляжем на тлі гарного заходу сонця.

Їхнє весілля відбулося 11 вересня у місцевій мерії Борм-ле-Мімоза у присутності сім’ї та друзів, включаючи принцесу Кейт та принца Вільяма, Піппу Міддлтон та Джеймса Меттьюза. Це було тихе камерне весілля у стилі бохо. Наречена була в сукні з відкритими плечима і вишивкою, а її світле волосся було трохи заколоте шпилькою і решта їхньої частини вільно спадала на плечі. Це була сукня з гардеробу її свекрухи — Керол Міддлтон, про що Алізе розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналу Hello!

«Моє „щось“ було позичено у моєї свекрухи Керол, яка востаннє одягала її 41 рік тому, у день свого весілля в червні 1980 року», — сказала вона.

Очевидно, мамі Джеймса Міддлтона приємно було позичити свою особливу сукню невістці.