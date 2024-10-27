Відсвяткувала 23-річчя: бельгійський палац поділився новим фото принцеси Єлизавети

Бельгійський королівський палац поділився новим фото принцеси Єлизавети.
25 жовтня спадкоємиці бельгійського трону виповнилося 23 роки. З цього приводу палац опублікував її нове фото та написав:
"Принцесі Єлизаветі сьогодні виповнюється 23 роки! Дякуємо (із США) за всі привітання з днем народження!".
На знімку Її Високість зображена у сукні на запах з короткими рукавами і поясом на талії, взута у високі чоботи, у неї розпущене волосся, а у вухах золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, Єлизавета – старша дочка короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди. Цього року дівчина розпочала дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету, де продовжує вивчати політику.
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