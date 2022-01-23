Відсвяткувала 49-річчя: палац представив нове фото королеви Матильди

Цього тижня свій день народження відсвяткувала бельгійська королева Матильда.

20 січня їй виповнилося 49 років. В Instagram-акаунті бельгійської королівської родини було опубліковано новий знімок Її Величності королеви, на якому вона постала в білому светрі з високою горловиною, білих широких штанах зі стрілками та бежевою короткою дублянкою з хутряним коміром. Позувала Матильда біля водоймища.

У підписі під кадром йдеться: "Дякуємо за привітання з днем народження!", підпис написаний чотирма різними мовами.

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Матильда увійшла до королівської родини 4 грудня 1999 року, коли стала дружиною спадкового принца Філіпа. Після одруження Матильді було присвоєно титул принцеси Бельгійської. 21 липня 2013 року, після зречення короля Альберта II та сходження на престол її чоловіка Філіпа, здобула титул королеви-консорта.

Нагадаємо, 21 січня своє 18-річчя відсвяткувала принцеса Норвегії Інгрід-Олександра, яка одного разу має зійти на престол. Також у січні відсвяткувала 40-річчя герцогиня Кембриджська Кетрін.

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