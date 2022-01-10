Відсвяткувала ювілей: як королева Єлизавета ІІ привітала Кейт Міддлтон

Вчора герцогиня Кембриджська відсвяткувала 40-річчя.

Ми збирали для вас її дитячі знімки, згадували історію кохання Кейт і принца Вільяма, а також показували чудові портретні фотографії, представлені палацом цього дня.

Королівські родичі герцогині Кембриджської також привітали її з днем народження. В акаунті королеви Єлизавети II було опубліковано фото, зроблене разом із королевою під час Trooping of the Colour 2016 року.

У підписі до знімку написано: "Вітаємо сьогодні герцогиню Кембриджську з 40-річчям!".

Свій день народження Кетрін відсвяткувала у колі сім'ї та дітей. Швидше за все, вони зібралися з сім'єю Міддлтонів, з братом і сестрою Кейт у заміському будинку сім'ї в Норфолку. З огляду на те, що герцогиня неймовірно близька зі своєю родиною. Нагадаємо, у молодшої сестри герцогині Кейт — Піппи Меттьюз — двоє дітей — син Артур і дочка Грейс, а молодший брат Кетрін — Джеймс Міддлтон нещодавно одружився з француженкою Алізою Тевене.

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